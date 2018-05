( AFMER )RECHAZAMOS TODA FORMA DE CENSURA.

Paraná, 26/05/2018

La Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos -AFMER- expresa su profunda preocupación ante la intención del gobierno provincial de instalar un “observatorio de medios”, que pone en riesgo la Libertad de Prensa y demandará un gasto innecesario de más de $ 2.000.000, en momentos en que se le recortan salarios a los docentes, no hay insumos en los hospitales, no se reparan las rutas, no se apoyan las economías zonales, no se provee energía suficiente a los parques industriales.-

Rechazamos cualquier forma de presión o coacción sobre los Medios de Comunicación, por inocente que parezca, significa -lisa y llanamente- una forma de censura encubierta que compromete la Libertad de Expresión.-

Alertamos que intenciones de ésta naturaleza traen a la memoria del Pueblo las conductas totalitarias de los gobiernos de facto, que -nos parece- fueron superadas hace 34 años, aunque algunos trasnochados insisten en reinstalar.-

Recordamos a los funcionarios de turno que si hacen lo que el Pueblo quiere y defienden un solo interés, el del Pueblo, podrán recorrer tranquilos la provincia y no necesitarán de ningún tipo de observatorio vigilante del humor social.-

Ratificamos que el Derecho a la Información -un Derecho Humano fundamental- implica la posibilidad de que los habitantes puedan expresarse libremente en los Medios de Comunicación, sin censura previa, y -a su vez- recibir información veraz sin sospechas de “censura o autocensura” que la degradan.-

“En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”

Eduardo D. Basso

Presidente-AFMER