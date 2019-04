ABEL RODRIGUEZ VETERANO DE LA GUERRA DE MALVINAS

Esta tarde se hizo presente en el Salón de Cultura, el nativo de Viale , Abel Rodriguez . El en aquel momento del conflicto bélico parte del personal de Suboficiales del Batallón de Infantería de Marina Nº 5 , apostado en Rio Grande , provincia de Tierra del Fuego .Ante la atenta mirada de los alumnos y mayores que estaban presentes, el héroe de Malvinas fue contando con sus palabras y con elementos como era la vida en Malvinas en tiempos de guerra .Ante la consulta de los presentes , que le preguntaron si regresaría a Malvinas, no , solo si la bandera argentina flamea en las islas . En estas condiciones y habiendo sido uno de los tantos argentinos que partió a defender la recuperación de nuestro territorio. No comparto la idea de tener que presentar documento para poder viajar y visitar una tierra que es nuestra , que es argentina .-A los chicos les dijo , ustedes deben estudiar y quien les dice que entre ustedes no estará en el futuro un gran Diplomático que persista y recupere por la vía pacifica nuestras islas.

