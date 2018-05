65 años de vida institucional.

El 13 de mayo no es un día más para la vida institucional de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Exactamente un 13 de mayo pero de 1953 se fundó nuestra Liga. En conmemoración a los 65° aniversarios de nuestra Liga, el Consejo Directivo realizó un acto alusivo a la fecha, durante la tarde de este sábado, donde se recordó a los grandes dirigentes que se brindaron para crear nuestra Liga, a los que siguieron, a los que están, a los familiares de cada uno que aportó su granito de arena para hacer que esta Liga de fútbol sea la más importante de la provincia.

La ceremonia comenzó recordando a todos esos grandes dirigentes que han fallecido, pero que han dejo su legado en nuestra Liga, en la Cruz Mayor del Cementerio Municipal de María Grande, donde se ofrendó su memoria y el Tesorero de la Liga, Juan Carlos Wagner, expresó el deseo del Consejo Directivo para con aquellos directivos que forjaron los destinos de nuestra querida Liga. La celebración continuó en nuestra sede social, donde estuvieron presentes: Ruben Rezett, Presidente de la Liga; Ruben Ceballos, Vice-Presidente; Carlos Wagner, Tesorero; Alejandro Azaad, Pro-Secretario; Jorge Lacoste, Diputado Nacional; Jose Gomez, Secretario de Deportes de Entre Ríos; Edgardo Sanchez, Director de Deportes Social; Rodolfo Reyes, Presidente de la Asociación Mutual del Club Litoral; dirigentes de los clubes afiliados, familiares de los dirigentes fundadores, familiares de ex -Presidentes y ex -Dirigentes de la Liga.

Alejandro Azaad, Pro – Secretario, dio la bienvenida los presentes y felicitó los dirigentes por los 65° aniversarios de la Liga. Luego cedió la palabra a Jose Gomez, Secretario de Deportes, quien dijo: “La Liga de Fútbol de Paraná Campaña es una de las Ligas de fútbol más importantes de la Provincia. Como dirigente de fútbol sé muy bien lo que significa construir los destinos de una institución. Ladrillo por ladrillo, año tras año. Uno sabe que lo que se está celebrando hoy es el fruto del trabajo de muchísima gente que han hecho tan grande a esta institución. Desde aquellos pioneros que tuvieron la hermosa idea de crear esta Liga, luego a los que la sostuvieron para que sea lo que es hoy la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Quiero felicitar a cada una de las instituciones que la integran. Esta Liga no es solamente grande por la cantidad de clubes, sino que también por la fortaleza de esas instituciones. Desde la Secretaria de Deportes de Entre Ríos, con Edgardo Sanchez como Director de Deporte Social, estamos en permanente contacto para acompañarlos porque sabemos de la calidad de sus dirigentes. La fortaleza que tienen los clubes de Paraná Campaña no es producto de la casualidad sino del trabajo de una dirigencia seria y comprometida. Quiero felicitarlos e instarlos a seguir trabajando, brindando el apoyo del Gobierno Provincial y de la Secretaria de Deportes, para seguir contribuyendo en el crecimiento de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña”. El Vice-Presidente, Ruben Ceballos, continuó espresnado: “Es un orgullo muy grande para mi estar a cargo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Quiero agradecer al Presidente, Ruben Rezett, todas las facultades que nos ha dado para trabajar sin problemas al Consejo Directivo. Desde la primera reunión, en febrero, hemos concretados y escuchados los pedidos de los clubes, como por ejemplo: formamos el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Apelaciones y también la Escuela de Árbitros, que era una necesidad. La verdad que la Escuela de Árbitros ha tenido una enorme repercusión porque, solamente, en Alcaraz tenemos 36 chicos que están haciendo el curso y acá en María Grande también hay varios estudiantes. Es el sueño que tenemos que nuestros propios árbitros, el día de mañana, estén dirigiendo nuestro campeonato. Ha sido un gran paso. Así como los clubes forman jugadores, nosotros tenemos que formar árbitros y dirigentes. Quiero recordar a los pioneros de esta Liga. Tuve la suerte de compartir mucho tiempo con Carlos Rodriguez y con otros integrantes del Primer Cosejo Directivo, a quienes le hemos hecho una placa. Y recuerdo que una vez le pregunte si pensaba que la Liga iba a tener la magnitud que tienen y me respondió: ‘No, nunca pensé que iba a crecer tanto‘. Quería comentarles que muchos clubes que no son de Paraná Campaña quieren venir a nuestra Liga. Eh tenido llamadas de clubes de La Paz, San Benito, Colonia Avellaneda, entre otros, eso quiere decir que los ojos de los clubes de la región están fijados en nuestra Liga. También quiero felicitar a toda la gente que trabaja en el fútbol infantil. Siempre digo que las escuelitas de fútbol son el futuro de nuestros clubes y de nuestra Liga. Tenemos chicos jugando a otro nivel y salieron de aquí, de nuestra Liga. Quiero agradecer a los familiares presentes de la Primera Comisión Directiva: Presidente: Manuel Rotman; Vice-Presidente: Bartolo Batistti; Secretario; Carlos Justos Peralta; Pro-Secretario: Jose Sola; Tesorero: Amadeo Retamar; Pro-Tesorero: Hipolito Godoy; Primer Vocal: Carlos Rodriguez; Segundo Vocal: Antonio Lemos; Tercer Vocal: Enrique Martinez; Cuarto Vocal: Jose De Mercurio; Quinto Vocal: Miguel Ruiz Moreno. También a los familiares presentes de todos los Presidentes y Dirigentes que hemos tenido: Doctor Pedro Natalio Font, Alejandro Kempel, Juan Cantero, Carlos Aimone, Julio Hermoso, Paz Primax. Agradecer, también, a las autoridades provinciales. Hubo muchos pedidos para que el nombre de nuestro campeonato lleve el nombre de alguno de los dirigentes fallecidos nombrados anteriormente y otros como Raúl “Toto” Hetze, de Unión de Crespo. Pero el Consejo Directivo decidió reconocerlos en el festejo de estos 65° aniversarios de nuestra Liga. Por eso nuestro campeonato se llama “Copa Gobierno de Entre Ríos – Secretaria de Deportes” y en nombre del Consejo Directivo y de todas las instituciones le doy gracias a ustedes José Gomez, Secretario de Deportes, y Edgardo Sanchez, Director de Deporte Doscial, por brindarnos su apoyo”. También se pidió la palabra del Diputado Nacional, Jorge Lacoste, quien expresó: “Veo mucho sentido de pertenencia. Mucha emoción y nostalgia en los rostros de los familiares presentes de aquellos primeros dirigentes. Cuando se deja de lado la historia perdemos gran parte de todo el trabajo que se ha hecho. Es muy bueno que se tenga presente a los directivos que le dieron vida a esta Liga. Yo soy de Sauce de Luna, y hoy por hoy, lamentablemente, 200 chicos van a dejar de competir y no van a tener una contención social, más por caprichos que por cuestiones reglamentarias del Consejo Federal. Quiero felicitar a todos los dirigentes de la Liga, y a todos los familiares de esos dirigentes que hicieron grande la historia de la Liga”.

La celebración continuó con el descubrimiento de la placa conmemorativa al Primer Consejo Directivo de nuestra Liga. Luego de un enorme aplauso, fue momento de risas, de anécdotas, de historias, de lágrimas y abrazos entre los presentes.