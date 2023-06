PARANA: LUCÍA VARISCO PRESENTÓ SUS PROPUESTAS “POR UNA CIUDAD INCLUSIVA Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO”

Al hablar en el lanzamiento de su pre candidatura a intendenta de Paraná, la actual diputada provincial radical, Lucía Varisco, esbozó una síntesis de su plataforma de gobierno para la ciudad, ante una nutrida concurrencia que colmó este jueves por la noche el estadio del club Olimpia de la capital entrerriana, acto al que convocó bajo el slogan, “Paraná está para más”.

Estuvieron presentes entre otros, los referentes del radicalismo de Santa Fe, Alicia Tate y Luis “Changui” Cáceres, la ex diputada nacional, María Elena Herzovich, los ex concejales, Luis “Toto” Díaz, Oscar Ermácora, Elsa Salazar, Karina Llanes, Orlando Sylveira, Santiago Gaitán, otros dirigentes como Mario González, Tito Londra, Eduardo González Alem, Enrique Carbó, Ana D’Angelo, Enrique Fontanetto y otros representantes del Movimiento de Unidad Radical (MUR) de la Línea Radical Entre Ríos (LIRER) y Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos (APER)

En principio agradeció la presencia “de tantas personas queridas y de todos los dirigentes políticos, dirigentes sociales, referentes barriales, de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que hoy nos acompañan”.

Ratificó su compromiso político con la ciudad, agradeció el enorme cariño que recibe en la recorrida por los barrios, el trabajo militante de cientos y cientos de radicales y peronistas junto a otros referentes que trabajan en cada rincón de la capital entrerriana.

Dijo asumir “un gran desafío con total convicción, con sentido de responsabilidad, con voluntad de trabajo y con una profunda pasión por esta ciudad y su gente. Lo llevo en la sangre y es el regalo más grande que me dieron mi viejo y mis abuelos. Voy a estar eternamente agradecida por eso. Como también voy a estar agradecida por haberme enseñado a abrazar la política como herramienta para transformar la realidad. La buena y sana política como suelo decir. La política que es solidaridad, dedicación, humildad, integridad y un profundo sentido de lo colectivo”, enfatizó.

Y añadió: “Con esa visión y ese espíritu hemos construido nuestro proyecto en la ciudad, en el que nunca dejamos de trabajar, ni siquiera en los momentos más difíciles. Atravesamos las injusticias y las pérdidas, y seguimos adelante. Nunca dejamos de militar, de recorrer los barrios, de escuchar a los vecinos, de pensar propuestas con nuestros equipos técnicos. Y los paranaenses nos han dado su confianza, su apoyo y su cariño”.

A renglón seguido formuló un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la ciudad de Paraná, a la vez que fue referenciando las propuestas en cada uno de los principales puntos evaluados.

“Estamos preparados para gobernar Paraná. Hay necesidades que urge atender ya que es realmente preocupante la situación de los barrios de la ciudad. Nosotros los recorremos constantemente. Hoy pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No debería existir la antinomia centro-barrios porque la ciudad nos pertenece a todos”, afirmó.

Destacó la necesidad de contar con una mayor presencia del Estado Municipal: “En contextos tan difíciles como el que vivimos en lo económico y en lo social, con tanta pobreza y con una inflación que todos los días empobrece a más personas, aunque tengan trabajo, los municipios tienen que estar cerca de la gente para atender las demandas y necesidades. El Estado Municipal tiene que estar disponible para la emergencia social directa. Se trata de tener una ciudad linda pero también inclusiva”, consideró.

Lucía Varisco hizo referencia luego a “los serios problemas en materia de servicios, principalmente agua, transporte y seguridad, que tienen que ser prioridad”, al señalar los cortes de agua “cada vez más seguidos y simultáneos en distinto barrios, lo cual no se explica porque la ciudad cuenta con infraestructura.

“Está claro que hace falta más presencia del municipio a través de las cuadrillas, para detectar roturas y pérdidas, cuadrillas debidamente equipadas y con buenas condiciones laborales. Hay que revalorizar el trabajo de los empleados de carrera que son quienes tienen el mayor conocimiento en la materia”, enumeró.

En cuanto al transporte, puntualizó que: “es un problema recurrente en la ciudad. Así como en nuestra gestión logramos implementar el boleto combinado y el boleto secundario, y ampliar el recorrido nocturno, entre otras cosas, ahora vamos a ocuparnos de las frecuencias que es una demanda impostergable de los vecinos. Se necesita más control sobre el funcionamiento del servicio. El año que viene vence la concesión. Vamos a discutir las condiciones del servicio priorizando a los usuarios y vamos a trabajar para recuperar los subsidios nacionales que se sacaron y que son un deber del gobierno nacional”.

También habló sobre la necesidad de exigir “mayor cantidad de unidades para que ningún paranaense tenga que esperar tanto tiempo para tomarse un colectivo, y se necesitan más garitas para que los vecinos no estén a la intemperie. Tenemos que ampliar aún más los recorridos porque Paraná sigue creciendo. Hay que establecer puntos en común con las localidades cercanas a nuestra ciudad que forman el área Metropolitana: Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda”.

“La inseguridad es un problema creciente en la ciudad y una preocupación en los barrios. Si bien depende de la provincia, el municipio puede y debe asegurar condiciones vinculadas a la iluminación de los barrios, el estado de las calles para facilitar la circulación no solo de la gente del lugar, sino en especial de la policía, las ambulancias, los bomberos y quienes prestan distintos servicios. Es necesario reactivar y modernizar el centro de monitoreo que instalamos en nuestra gestión, y colocar cámaras en puntos críticos. También hay que trabajar con los clubes y las instituciones barriales para darles contención a los jóvenes y mantenerlos lejos de la delincuencia y del consumo”, resaltó.

Posteriormente agregó: “El mantenimiento de las calles es una tarea que tiene que ser permanente. Por eso es necesario contar con una planta asfáltica en condiciones, como la que compró Don Humberto y que después de 25 años ya ha quedado obsoleta. Tenemos que ordenar el tránsito y evitar el caos”.

“En cuanto a Salud, debemos acondicionar nuestros Centros de Salud, así como lo hicimos con la construcción del Nuevo Hospital Illia. Debemos contar con profesionales de distintas disciplinas para fortalecer la atención primaria”. expresó; y añadió: “En Educación igual: hay que profesionalizar los jardines maternales con equipos interdisciplinarios y mejorar las condiciones de trabajo de las maestras jardineras”.

“Y hay una tarea muy importante que está pendiente: la Carta Orgánica. Vamos a trabajar desde el primer día para su concreción, generando el debate, escuchando e involucrando todas las voces, todos los sectores, para que Paraná tenga la autonomía que la Constitución provincial habilita”, remarcó.

En materia turística, señaló: “Tenemos que convertir a Paraná en un polo turístico. Paraná debe definir un perfil y trabajar en ese sentido. Contamos con recursos naturales y atractivos culturales que pueden ser aprovechados de manera estratégica. Hay que planificar, invertir en infraestructura y capacitar a los actores involucrados. Quiero que cada fin de semana largo, Paraná se llene de visitantes, que disfruten de festivales de música, eventos gastronómicos, competencias deportivas y otras actividades que pongan a nuestra ciudad en el mapa del turismo. Que haya inversiones y eso genere aún más empleo”.

Hizo hincapié en que desde el municipio “tenemos que acompañar y brindar capacitación a aquellas personas que enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo, como jóvenes sin experiencia laboral, mujeres en situación de violencia o personas con discapacidad. Debemos enfocarnos en el desarrollo de empleo de calidad para aquellos que ya tienen un empleo. El municipio puede ofrecer capacitación adicional en áreas de alta demanda laboral. Necesitamos una nueva mirada sobre nuestra ciudad. ‘Paraná está para más’ es el concepto que resume nuestra visión sobre la ciudad”.

Dijo que la actual gestión “ha continuado obras y proyectos que impulsamos en nuestra gestión. Queremos construir un municipio activo, presente y sostenible. No podemos quedarnos afuera de lo que se está debatiendo en todas las ciudades del mundo: la modernización, la participación ciudadana y la sostenibilidad. Así también vamos a mejorar la tarea de los y las trabajadoras de la economía popular.

La planta de clasificación de residuos fue una buena iniciativa, pero ha quedado chica. Debemos aumentar su funcionamiento con más turnos, que, en definitiva, es también más empleo”.

Finalmente, Lucía Varisco, acentuó: “Por todo esto, hoy estamos lanzando una propuesta para Paraná. Quiero ser la próxima intendenta de esta ciudad y les pido que me acompañen en este proyecto. Saben que no me mueven intereses personales. Si así fuera, hubiera elegido otro camino. Por tradición y por convicción siempre fui parte de un proyecto colectivo. Hacemos política para mejorarle la vida a la gente. Esa es nuestra concepción de la militancia. No estamos en política para obtener un cargo o porque nos mandó alguien a llenar un casillero. Es en la calle, en los barrios, mano a mano con los paranaenses, en donde nos van a encontrar siempre. Vamos por una Paraná con presente y futuro. Una ciudad segura, inclusiva y en constante crecimiento. Con pasión y entrega vamos a hacer esa Paraná que queremos”, concluyó