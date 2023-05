Concordia: Inauguraron la Escuela Secundaria Técnica de UNER

El gobernador Gustavo Bordet inauguró la Escuela Secundaria Técnica de la UNER en Concordia. “Uno fija prioridades en educación de acuerdo al modelo de país que quiere. Cuando hay un proyecto de país industrializado es ahí donde se necesitan este tipo de establecimientos”, afirmó.

Bordet encabezó la inauguración junto a los ministros de Educación, Jaime Perzcyk, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el intendente Enrique Cresto, la vicegobernadora Laura Stratta y el Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella.

“Uno fija prioridades en educación de acuerdo al modelo de país que quiere. Cuando hay un proyecto de país industrializado, cuando hay un proyecto de capacitar jóvenes para que puedan transformar las materias primas en alimentos, agregar valor, y de ese modo tener capacidad competitiva, es ahí donde claramente se necesitan este tipo de establecimientos”, afirmó el mandatario provincial, que estuvo.

Bordet, además, destacó que “esta escuela posibilita que 500 chicos puedan desarrollar sus capacitaciones, tener un horizonte de salida laboral en sistemas, en producción industrial y también, a través de la enseñanza media en la UNER, acceder a la universidad. Esto es quizás lo más importante: tener calidad educativa en nuestra ciudad, poder ampliar la oferta en educación”.

Por otra parte, recordó que “nuestra provincia no está ausente”, y recordó que “en este momento se están construyendo en Entre Ríos siete nuevas escuelas técnicas y agrotécnicas, y esto es una decisión del Ministerio de Educación y del gobierno nacional. Además, se construyen cuatro residencias para escuelas agrotécnicas, que son ampliaciones o son nuevas, para que muchos alumnos de las zonas rurales que asisten a la escuela de lunes a viernes puedan tenerlos en las mejores condiciones durante el tiempo que transcurren en el dictado de clases”.

Por último, sostuvo que “la educación en la provincia de Entre Ríos es una prioridad para nuestra gestión y por eso es que, además, desarrollamos programas donde salimos a buscar a aquellos jóvenes que por algún motivo han dejado la escuela secundaria”.

La escuela técnica de la UNER dependerá de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. La obra demandó una inversión de 1.119.877.674 pesos.

“Ver coronado un trabajo”

El mandatario señaló que “estar hoy aquí en este predio que lleva el nombre de don Víctor Opel, que fue sobreviviente del campo de Auschwitz, significa ver coronado un trabajo que demandó mucho tiempo, lamentablemente más del que se requería”.

Recordó que en su último año como intendente en Concordia lo fue a ver a su despacho el entonces rector de la UNER, Jorge Gerard, quien le mostró el proyecto. “Me dijo que por primera vez la UNER iba a tener una escuela secundaria con orientación técnica y que tenía que estar enclavada en los barrios más populares de la ciudad de Concordia, porque tenía que ir la universidad al barrio y perder, de ese modo, el carácter insular que quienes fuimos estudiantes de la UNER durante tantos años le reclamábamos, que la universidad tenía que tener un compromiso con la comunidad”.

“Ese era uno de los principales reclamos que hacíamos en el Consejo Superior cuando nos tocó participar. Y la verdad que me maravilló el proyecto, me encantó, y por supuesto en ese momento con el Concejo Deliberante pudimos hacer la cesión de la tierra para la construcción de este edificio y de lo más importante: el proyecto educativo que esto traía consigo”, acotó.

Luego agregó: “Cuando asumí como gobernador, todo lo que estaba listo con presupuesto, para ejecutarse, automáticamente se paró. Fuimos muchas veces a reclamar, entre 2015 y 2019, al Ministerio de Educación, y claramente no era la prioridad. No solo esta escuela técnica; no era la prioridad la educación técnica y la educación agrotécnica. Porque uno fija prioridades en educación, de acuerdo al modelo de país que quiere, cuando hay un proyecto de país industrializado, cuando hay un proyecto de capacitar jóvenes para que puedan transformar las materias primas en alimentos y agregar valor y de ese modo tener capacidad competitiva. Es ahí donde claramente se necesitan este tipo de establecimientos”.

En ese marco, comentó que, poco antes de la pandemia tuvo la primera reunión en el Ministerio de Educación, donde le garantizaron “la continuidad del proyecto educativo y que se iba a llevar adelante la construcción del edificio”. “Y así fue lo que ocurrió y hoy podemos estar acá inaugurándolo”.

“Por eso es un motivo de alegría, porque al final del camino, después de batallar, de reclamar, de insistir, uno puede ver los frutos. Por eso el agradecimiento y el reconocimiento a la Universidad Nacional de Entre Ríos, que cumplió 50 años de historia en nuestra provincia y que, con esta escuela, con políticas universitarias en todo el territorio de la provincia, garantiza que cientos de chicos y chicas puedan estar desarrollando sus estudios acá en nuestra provincia”.

Por su parte, el ministro Jaime Perzcik expresó su satisfacción de que la escuela técnica secundaria de la UNER tenga su edificio propio, tras lo cual expresó: “Estamos muy felices de que en 2015 Jorge Gerard, el antecesor de Andrés Sabella, tuviera la idea de que esta universidad tenga una escuela técnica que esté aquí, en donde tiene que estar, al lado de los que sostienen la universidad pública todos los días, y de que los profesores, los no docentes y sobre todo los chicos empezaran a tener clase aquí”.

Recordó que el gobierno nacional anterior tenía el compromiso de hacer un edificio, “que no lo hizo”, y de sostener la inversión en profesores, en docentes y en funcionamiento para que la escuela secundaria funcione, “que tampoco lo hizo”, dijo.

Y aseveró: “En esta gestión acomodamos eso, empujamos un programa de infraestructura universitaria tan necesaria para las universidades y una inversión creciente en el sistema universitario para saldar las deudas y hacer frente a lo nuevo. Así que estamos felices porque hay una etapa concretada para la universidad, para Concordia, para Entre Ríos y para toda la Argentina. Hay una deuda saldada”, remarcó.

Tras ello indicó: “La educación es una cosa que hay que hacerla, no decirla. Hay que hacer edificios, porque todos queremos que todos los chicos vayan a la escuela secundaria y cada vez más a escuelas técnicas. Por eso está esta, pero en este momento hay en construcción 100 escuelas técnicas en toda la Argentina; por eso más becas Progresar, porque queremos que más chicos estudien carreras técnicas, por eso las becas Belgrano en esta universidad en todo el país; por eso edificios universitarios, los chicos van a la escuela con libros y los de la primaria van una hora más de clase. Es una cuestión de decisión política y de gestión. Estamos haciendo en todo el país jardines para que todos los chicos vayan al jardín y el gobierno provincial está haciendo jardines con salas de tres, de cuatro y de cinco años. Estamos haciendo escuelas primarias, escuelas técnicas y edificios en las universidades. Hay que acordar los salarios con los maestros, hay que comprar libros, hay que conectar escuelas, hay que hacer edificios de escuelas técnicas y había que hacer el edificio de la escuela técnica de la UNER. Esta es la primera etapa, está el compromiso del gobierno nacional, de la universidad, del gobierno provincial, en avanzar sobre la segunda etapa, que ya tenemos el convenio firmado”, completó el ministro de Educación.

Educación como prioridad

A su turno, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, sostuvo que “hay una provincia que ha puesto en la educación una prioridad y un ministro que marcó esa agenda por indicación del presidente, así que para nosotros estas son las realizaciones que marcan que el diseño de un país muy diferente al que tiene la oposición”.

Dijo, además, que “a la Argentina la pensamos desde la escuela y enseñanza pública, desde la construcción de universidades, desde obras que generan oportunidades y más derechos. Esa es la Argentina que vamos concretado, que es una realidad, que acá se ve y que por supuesto es una muy buena noticia para todo Entre Ríos y el país”.

A su vez, el rector de la UNER, Andrés Sabella, expresó: “Para la Universidad Nacional de Entre Ríos indudablemente es un día histórico. Es la primera escuela secundaria que tiene nuestra universidad. Y esa decisión fue de un rector anterior acompañado por el Consejo Superior de la Universidad que entendió que la problemática de la educación no pasa únicamente por el sistema de educación superior, sino que los problemas de la educación de Argentina deben ser abordados integralmente y en problemas en los cuales la universidad, la educación superior, debe dejar de desatender y tomarlos como un todo”.

“Es uno de los hechos más que muestra que el sistema universitario público argentino ha estado a la altura de la demanda de lo que necesitamos”, afirmó el rector.

«Obras que transforman»

En tanto, el intendente Enrique Cresto, tras agradecer al gobernador y a los ministros nacionales, destacó la importancia de esta obra educativa y de otras que se recorrieron en la oportunidad. “Son obras que transforman a la ciudad de Concordia. Fuimos a la planta potabilizadora y a la costanera Nebel, y hay otras más que se han generado empleo constante en Concordia que es una ciudad que tiene el 3,6 por ciento de desocupación y que hace mucho tiempo que no tenía este nivel de empleo, lo que es muy importante”, indicó el intendente.

En referencia del edificio escolar recordó que “se trata de una obra que estuvo frenada durante cuatro años y cuando asumió el presidente Alberto Fernández lo primero que hizo fue disponer la reactivación de todas las obras educativas en Entre Ríos y en el país”, dijo, y remarcó que en esa escuela técnica se brinda orientación en procesos industriales y en proceso vinculados a la programación. “Así que estamos contentos porque mucha gente viene de afuera a Concordia a buscar oportunidades”, completó Cresto.

El acto

La ceremonia oficial se desarrolló en calle 59 Nº 1.826 esquina Gregoria Pérez (predio del Centro de Integración Comunitario Victor Opel), con la presencia además del ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa; el jefe del 17º Distrito de Vialidad Nacional, Daniel Koch; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la vicedecana a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Luz Marina Zapata; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Néstor Loggio; el presidente del CGE, Martín Müller; presidentes municipales, autoridades de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); decanos, vicedecanos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes.

La escuela

La Escuela Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, es una propuesta pedagógica innovadora enmarcada en un proyecto nacional de inserción de Escuelas Técnicas en barrios de alta vulnerabilidad social. Su estructura curricular se organiza en siete años, divididos en dos ciclos: Ciclo Básico, de tres años; y Ciclo Orientado, de cuatro años. Las orientaciones son: Técnico en Industria de Procesos y Técnico en Programación.

Funciona con una modalidad de jornada extendida de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Adicionalmente, los días sábados se llevan adelante talleres de música y talleres deportivos. Durante el horario escolar se brinda a los estudiantes el servicio de comedor, ofreciendo diariamente desayuno, almuerzo y merienda.

El nuevo edificio

El nuevo edificio tiene capacidad para 625 estudiantes, con un plantel de más de 120 docentes, personal administrativo y de maestranza. Su realización fue posible a partir de la donación de un terreno por parte del municipio concordiense.

Cuenta con dos alas de aulas: el ala este, donde se ubican las de uso común y las de tipo especial, y el ala sur, con áreas técnicas de talleres y laboratorios. Ambos sectores confluyen en un SUM central, como punto de encuentro de la vida escolar y de interacción con la biblioteca y área de gobierno. Posee espacios que acompañan las particularidades de la institución, que cuenta con doble jornada y comedor escolar y se constituye como proyecto socio-comunitario.

La construcción fue financiada a través del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Los fondos provinieron de un acuerdo entre la Corporación Andina de Fomento -CAF- y el gobierno nacional.