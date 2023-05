Zacarías y una Carta abierta a los entrerrianos

A lo largo de estos años nuestro Movimiento Social Entrerriano ocupó distintos ámbitos institucionales en cargos legislativos y ejecutivos en diferentes Comunas, Juntas de Gobierno, Municipalidades, Gobierno Provincial y Nacional… Todos esos cargos fueron ejercidos muy responsablemente por personas que, con sacrificio, honradez y cumplimiento de los deberes públicos honraron la confianza de todos los entrerrianos y de nuestro Movimiento.

Particularmente, nací en el seno de una familia de clase media, orgullosos mis abuelos y mis padres de haber llegado a la Argentina para encontrar un camino de trabajo y de prosperidad para todos nosotros… dejándome con la enseñanza y como herencia que la palabra tiene valor.

Lamentablemente, hoy no podemos negar que en la ciudad de Paraná, en la Provincia de Entre Ríos y en la República Argentina miles de jóvenes están dejando nuestro país, que fue un crisol de razas, buscando en esa decisión un futuro de esperanza.

Debemos asumir, la dirigencia política, que por acción u omisión somos responsables de esta situación… Seguramente, como dirigente social y político soy parte de esos errores, pero nada tiene que ver la política, única herramienta para desterrar la desigualdad en nuestra sociedad.

Queridos entrerrianos, queridas amigas y queridos amigos, gracias por la confianza que han dispensado a mi persona y sobre el Movimiento Social Entrerriano a lo largo de estos 24 años. Movimiento Social del cual fui gestor y seguiré siendo parte del mismo hasta los últimos días de mi vida… He escuchado el mensaje de la sociedad… “Para que todo cambie… los que debemos cambiar somos nosotros”… estas razones me llevan a comunicarles a través de esta carta abierta que durante estas elecciones – 2023 no ocuparé ninguna candidatura electoral.

Debemos dejar las ambiciones personales que solamente profundizan la división entre nosotros y pensar en el Bien Común y volver a soñar con la Entre Ríos de la Educación, de la Producción y el Trabajo que construyó el Gral. Justo José de Urquiza.

Me comprometo en seguir trabajando incansablemente para aportar a un cambio, donde nuestra provincia deje de ser título de los medios de comunicación nacional como la de mayor emigración y con la ciudad más empobrecida de la República Argentina.

“Primero Entre Ríos… Para un verdadero cambio, MEJOR!!! ROGELIO FRIGERIO.

A no aflojar, siempre para adelante!!!

Lic. Juan Domingo Zacarías