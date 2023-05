Juntos por Entre Ríos criticó al Gobierno por cambiar las reglas de juego en el sistema que designa funcionarios

El Interbloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos rechazó un decreto del Ejecutivo que cambia la conformación del órgano que tiene la potestad de elegir quiénes ocuparán cargos centrales en distintos órganos de control.

Lo calificaron de “manoseo institucional” y advirtieron que ya hay antecedentes de “concursos direccionados”.

Los y las diputadas salieron a cuestionar los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo en la conformación del Jurado de Concurso que definirá los postulantes a los cargos de Contador General, Tesorero General de la Provincia, y fiscal y vocal del Tribunal de Cuentas.

Expresaron que comparten la “preocupación manifestada por el Consejo de Ciencias Económicas sobre el polémico decreto que cambia las reglas de juego y las adecua a sus intereses y conveniencias” y consideraron que “lo que está haciendo el Gobierno provincial es de una gravedad extrema porque empaña la designación de cargos que tienen una relevancia central”.

En este marco, desde el Interbloque arremetieron contra “el despreciable manoseo institucional que está ejerciendo el Ejecutivo quién sabe con qué mezquinos fines”.

Luego recordaron que este modus operandi tendiente a direccionar los concursos no es nuevo: “En su momento modificaron el reglamento con el fin de despejar el camino para que el ex vocero de Bordet en la Cámara de Diputados, Diego Lara, llegue al Tribunal de Cuentas y ahora pergeñan esta maniobra para que el ex secretario de Economía, Antonio Gustavo Labriola, también arribe a ese órgano de control”.

“Ahora, a pocos meses de finalizar su mandato, Bordet -que no para de jactarse del alto nivel de transparencia de su gestión- sigue empantanando la cancha y ensuciando un proceso de designación de funcionarios. No sabemos si lo hace para resguardar sus actos de gobierno o para condicionar a la gestión que asuma el 10 de diciembre”, concluyeron. (APFDigital)