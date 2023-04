Vitor presentó un proyecto para garantizar el resguardo de activos digitales en los traspasos de gobierno

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial para reglamentar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales gubernamentales de los tres poderes del Estado.

“Lo que ocurrió a nivel nacional en el 2015, cuando no quisieron ceder las claves y accesos de las cuentas públicas de las redes sociales institucionales, fue un hecho lamentable. Nosotros queremos regular el traspaso de activos digitales en nuestra provincia para proteger la información que pertenece a todos los entrerrianos. Las redes sociales no son de ningún político, son cuentas institucionales que brindan información a la población y que no pueden ser apropiadas una vez finalizada la gestión”, comentó Vitor.

Sobre el proyecto explicó: “Las redes sociales se han convertido en el principal instrumento de comunicación y difusión de la actividad gubernamental. Por ello, es necesario acordar un sistema para garantizar el resguardo y conservación de los activos digitales para evitar la pérdida de información pública, garantizar el acceso a la misma y asegurar la rendición de cuentas al finalizar la gestión”

El proyecto entiende por Activos Digitales Gubernamentales a todo archivo o contenido digital, así como también redes sociales oficiales, acceso a servidores, correos electrónicos oficiales institucionales, dominios de páginas web oficiales e institucionales y credenciales.

“Este tipo de reglamentación ya ha sido presentado en Córdoba por la legisladora Silvia Paleo, a quien agradezco por compartir conmigo toda la documentación para formular este proyecto y también hay iniciativas a nivel nacional, cómo la de la senadora Carmen Crexell. Lo que estamos proponiendo es que prime el sentido común a la hora del traspaso de gestiones, no podemos seguir aceptando que algunos políticos se apropien de las cosas públicas”, concluyó Vitor.