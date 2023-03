Brupbacher: “El desmanejo del Copnaf afecta directamente los derechos de las niñas y niños que más nos necesitan”

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR), presentó un nuevo Pedido de Informe en torno a la situación de las Residencias Infanto Juveniles dependientes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El legislador ya había presentado otro Pedido de informe en el 2021, por el que intentaba conocer la situación denunciada por los propios empleados de las residencias donde se alojan niños y niñas.

“Lo que más me preocupa es la falta de reacción de las autoridades y del Gobierno Provincial para abordar un problema que está a la vista de todos. Frente al reclamo del 2021, el Gobierno respondió con silencio e inacción, dejando a la deriva a estas niñas, niños y adolescentes. Era evidente que el COPNAF no estaba cumpliendo su función que es garantizar su protección integral, y acompañarlos para un sano y feliz crecimiento. Es tal vez su única oportunidad para poder revertir las situaciones de abuso, maltrato, abandono, consumos problemáticos, etc. de las que vienen” subrayó Brupbacher.

En aquella oportunidad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció a través de un comunicado que “el organismo, en vez de basarse en el paradigma de la protección integral, ha servido para ubicar a conocidos, amigos y desarrollar políticas partidarias, dejando de lado su principal función. Los trabajadores están precarizados, sin ninguna cobertura social y sin aguinaldo. Trabajan las mismas horas que el personal de planta del Copnaf, cumpliendo las mismas tareas, con un salario menor”.

Mientras tanto, las denuncias contra el Copnaf se siguieron acumulando. Con ellas se elaboró un extenso informe que se presentó ante la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que se evidencia la violación de los derechos de los niños y niñas de Entre Ríos, que aún no ha sido respondido por este organismo nacional, así como tampoco se atendió el pedido de intervención del COPNAF, presentado en el Congreso Nacional.

“Por este silencio y esta inacción decidimos volver a presentar un pedido de informe, para conocer efectivamente la cantidad de residencias dependientes del Copnaf; la cantidad de vacantes disponibles; la cantidad de empleados de planta y contratados; el servicio de contención, formación y acompañamiento del personal; y cuáles son los procesos de selección y control, tanto del personal como de las organizaciones con las que se tercerizan servicios”, explicó el legislador.

“Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad total. El Estado Provincial está demostrando una incapacidad absoluta para brindar respuestas que garanticen los derechos de esos niños. La forma en que se maneja el Copnaf no hace más que revictimizar a los residentes, profundizando la situación de desamparo que ya vienen sufriendo. No vamos a callarnos, vamos a seguir preguntando y denunciando el desmanejo del Copnaf”, cerró Brupbacher.