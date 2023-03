Soreira dio su último discurso ante el Concejo Deliberante con agradecimientos al pueblo de Sauce de Luna y críticas a la oposición

El intendente de Sauce de Luna, Pablo Soreira (UCR), dio su último discurso ante el Concejo Deliberante con agradecimientos a la población y críticas a la oposición.

De la misma manera en sus redes sociales, evaluó los resultados de lo que va de su gestión y convocó a trabajar en lo que resta «para construir la Sauce de Luna que nos merecemos»

Esto dijo: «Con las mismas ganas y energías del primer día, con la misma vocación de servicios que ha marcado mi vida, desprendido de fanatismos que sesgan cualquier análisis, he concurrido a la sede del HCD a presentar el balance.

Si a los dirigentes políticos se nos debe juzgar por el contrato electoral, hoy he rendido cuentas de eso, de los realizado en estos tres años y de las cosas que pensamos llevar adelante en este 2023. Allí cada ciudadano y cada ciudadana podrá evaluar el grado de cumplimiento de nuestra plataforma electoral, que fue enriquecida en su momento con propuestas de dirigentes que habían competido con nosotros en la PASO y que por su importancia para la comunidad hemos incorporado.

Gracias a Dios hemos cumplido gran parte de la plataforma a pesar de haber transito casi un tercio de nuestra gestión en pandemia, con todas las limitaciones que eso tuvo para todos.

Me llevo de la gestión sentimiento encontrados, por un lado el cariño de los vecinos, de la gente común que valora y reconoce el esfuerzo que diariamente realizamos para encontrar las respuestas que nos demandan y por el otro la tristeza de ver como parte de la dirigencia política de mi pueblo contribuye, con sus actitudes, a aumentar la distancia entre la política y la gente. Lamentablemente solo piensa en obstruir, no contribuyen ni aportan nada para mejorar la calidad de vida de los vecinos, al contrario intentan todo el tiempo condicionar la gestión como si eso afectara solo a este Presidente Municipal y no tuviera incidencia en la vida diaria de los saucelunenses.

Quedan meses de gestión, los invito a todos como lo hice el primer día a construir juntos la Sauce de Luna que nos merecemos, en mi van a encontrar una persona dispuesta al diálogo a la búsqueda de consensos, de construcciones colectivas», concluyó Soreira.