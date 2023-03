Frigerio: “Es riesgoso considerar que ya ganamos”

El diputado nacional por el PRO, Rogelio Frigerio, sostuvo que desconoce si Mauricio Macri volverá a ser candidato a presidente pero al respecto señaló que «no está mal que ya a esta altura se muestren las cartas y los candidatos se hagan conocer».

En un mensaje hacia la propia interna de Juntos por el Cambio, el precandidato a gobernador de Entre Ríos indicó que saber quiénes serán los candidatos «sería ordenador» para la fuerza política opositora, que hoy está tironeada por fuentes tensiones en su seno.

«No creo que esté mal que ya a esta altura se muestren las cartas y los candidatos se hagan conocer. Me parece que eso es ordenador», manifestó en diálogo con «Nueva Normalidad», el programa que conduce Lucas Morando por Radio Rivadavia.

En medio del desorden y las peleas internas que tensionan a Juntos por el Cambio, Frigerio advirtió que esas pujas dejan al descubierto el «tremendo error» que están cometiendo sectores de la alianza opositora al creer que ya está garantizado el triunfo electoral de este año.

«Las peleas internas tienen que ver con algo que considero riesgoso que es el hecho de considerar que ya ganamos. Eso es un tremendo error», alertó.

Al respecto, el ex ministro de Interior de Cambiemos señaló que lo que más le reclama la gente es que «no se peleen» dentro de la alianza opositora.

«Lo que más me dicen es ´decile que no se peleen. Necesitamos que estén juntos. Nos nos agreguen angustia por las peleas por el poder de la oposición. Necesitamos saber que hay que algo en lo cual podemos confiar, de lo cual nos podemos agarrar para pensar que no todo está perdido´», manifestó.

Frigerio aseguró que Juntos por el Cambio está preparado para volver a gobernar después de haber «aprendido de los errores del pasado».

«Hemos aprendido de los errores del pasado, de lo que no hicimos y de lo que hicimos mal cuando nos tocó gobernar. Con mucha humildad tenemos que convencer a la ciudadanía que hoy sí estamos preparados para resolver los problemas que en su momento no supimos resolver», indicó.

El ex funcionario de Cambiemos también se hizo eco de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado en la causa de la obra pública, y no dudó en afirmar que durante su gobierno «había una matriz de corrupción» y «no hechos aislados».

«No está proscripta, si quiere ser precandidata puede serlo. Va a depender de una decisión personal de ella y de lo que pueda decidir el oficialismo», aclaró.

Para Frigerio, «la grieta más grande hoy hay es entre la política y la gente», y al respecto señaló que «parte de ese divorcio entre la ciudadanía y la política tiene que ver con los políticos que recorren un mes ante la provincia para pedir el voto». (APFDigital)