Rotman propone evitar la interna en el radicalismo

El ex diputado provincial, Alberto Rotman (UCR), consideró que las máximas autoridades del Radicalismo Entrerriano, deben evitar la realización de las elecciones internas para cargos partidarios convocadas para el 16 de abril de acuerdo a la Carta Orgánica, para todos los niveles de conducción

«Es un trámite formal y obligatorio que así determina nuestra Carta Orgánica y es un ejercicio democrático que el Radicalismo lleva religiosamente adelante en los más de Cien años de vida y que nos llena de orgullo, por ser el único partido político de nuestro país que lo practica, donde el afiliado elige quien regirá el camino de la Institución evitando entre otras cuestiones, el armado desde un escritorio, de candidatos inventados para conveniencia personal de unos pocos», dijo Rotman

«Sin embargo interpreto que, en la situación en que se encuentra la provincia y el país, además de las distintas elecciones programadas para este año, no me parece apropiado en este momento distraer la atención de nuestros afiliados sabiendo la pasión y el esfuerzo que significan para nosotros estos eventos internos», afirmó.

Y reseñó: «Hoy el esfuerzo debe centrarse en estudiar y proyectar un plan de gobierno para ejecutar en caso que la sociedad nos elija para gobernar esta Provincia y la mayor parte de la Intendencias y que en un gran porcentaje ya está plasmado en el Programa de Gobierno que se fue elaborando durante 2022 y fue presentado a fines de ese año pero que, lógicamente, deberá adaptarse a los vaivenes coyunturales y a lo que, realmente, encontrará el nuevo gobierno provincial tras tantos años de gestiones peronistas. Hoy el esfuerzo debe centrarse en contarle a la sociedad que estamos en condiciones de revertir la grave crisis en la que estamos inmersos. Debe centrarse en mostrarle a la sociedad nuestros candidatos y los cuadros técnicos que gobernarán para que nuestra provincia deje de ser la hermana pobre de la Región Centro y en mostrar que nuestros candidatos pueden exhibir mostrar sus currículos libres de prontuarios».

Hizo referencia asimismo a que los dirigentes del radicalismo «debemos estar inmersos en ver como se corrige la pobreza creciente y la inflación desbocada que corroe a las familias entrerrianas. Que estamos estudiando la forma que la Educación y la Salud sean Políticas de Estado y no se reinventen cada cuatro años con cada gobierno. Que haremos con los caminos rurales, con la violencia, con la droga que envenena a nuestros jóvenes y otros tantos aspectos que hacen a un gobierno responsable.

Hoy el esfuerzo debe centrarse en mostrarle a la sociedad que nuestros candidatos pretenden llegar al Estado para servir al Estado y no para servirse del Estado».

Más adelante Rotman, reflexionó: «He participado en todas las confrontaciones internas en los últimos 40 años, donde he ganado muchas y he perdido otras, pero en la actualidad debemos ser conscientes de la grave situación en que se encuentra la República por eso no podemos distraernos en estas luchas. Todo nuestro esfuerzo debe concentrarse en prepararse en la formación de un gobierno verdaderamente de coalición, no solo legislativa como fue desde 2015 al 2019 sino como una auténtica coalición de gobierno, condición sine qua non, para no sumar un nuevo fracaso

Por eso hago un llamado a las actuales autoridades del Radicalismo Entrerriano, y en especial a quienes lideren corrientes internas para consensuar, incluso con la participación de nuestra máxima autoridad como es el Congreso Partidario, una conducción donde esté representada la mayoría de nuestros afiliados. La sociedad toda espera que demos este paso y que dejemos un instante las pretensiones personales para dedicar todo nuestro esfuerzo intelectual y físico para comenzar a enderezar este barco que está navegando a la deriva, próximo a hundirse.

La historia nos cuenta que cuando la República ha estado en peligro, la sociedad mira al Radicalismo porque sabe, que a pesar de nuestros errores, somos profundamente democráticos, republicanos, honestos y capaces, y hoy se necesita de estas cualidades para sustituir a este gobierno inmerso en grave sospecha de corrupción que ha demostrado ser el peor gobierno de la historia de nuestra joven democracia.

Por eso no estoy de acuerdo con esta elección interna. En nuestra Carta Orgánica se encuentran las soluciones para afrontar este difícil y coyuntural momento político. La mayoría de nuestros afiliados y la sociedad toda nos agradece», concluyó.