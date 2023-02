Hockey sobre césped: Un Seven Mixto de verano concita el interés en Paraná.

El domingo 26 de este mes se realizará en el complejo «Tortugitas» del Paraná Rowing Club (PRC), un Seven Mixto de Hockey sobre Césped con equipos de diez participantes y que tiene fecha límite para la inscripción el lunes 20.

Podrán participar quienes tengan 18 años en adelante, sin límites de edad, el costo es de 20 mil pesos por equipo y estos deberán estar integrados por diez protagonistas, de los cuales dos podrán ser masculinos.

El día de realización del encuentro las actividades darán comienzo a las 9.30 con las Acreditaciones, para finalizar a las 20 y habrá premios para primero, segundo y tercer lugares, goleador y goleadora.

Este Seven es organizado por el Plantel Superior Línea Blanca de Hockey Femenino del PRC y con la inscripción habrá acceso a las piletas del complejo Tortuguitas durante toda la jornada.

En diálogo con Canal Once, Silvina Sánchez, Betiana Preisz, Laura Benavento y Jimena Caffaro remarcaron que este Seven «será de forma recreativa para que venga toda persona mayor de 18 años a pasar una jornada agradable y divertida. Ese día va a haber pileta para que la puedan utilizar».

Precisaron que esta será la primera edición del Seven, organizado por el plantel superior Línea Blanca. «Estamos con muchas expectativas y desde ya agradecidas al club ya que desde el primer día tuvimos el apoyo. No importa la experiencia que tengan en el deporte, si son o no jugadores, el principal objetivo es que vengan a divertirse, a pasarla lindo y a disfrutar. Va a haber carpas de sombra, música, sorteos, cantina, terraza con mirador. Estamos con las mejores energías», concluyeron.