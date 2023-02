Vitor cruzó a Alberto Fernández y Bordet: “¿De qué país y de qué provincia hablan?” 

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, cruzó con dureza al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al Gobernador, Gustavo Bordet, por las declaraciones vertidas en el marco del acto oficial que tuvo lugar en Paraná en la mañana del lunes 6.

“Me genera mucha tristeza e indignación escuchar las palabras de Alberto Fernández y de Bordet. Tienen una disociación total con la realidad que vivimos los entrerrianos. No logro entender de qué país y de qué provincia hablan”, arremetió Vitor.

“Lamento que el kirchnerismo no haya podido entender que las casas que se construyen no son de un gobierno o del otro, sino que son de la gente. Acusan a la gestión de Macri de paralizar obras, pero como mencionó Rogelio Frigerio al llegar al Ministerio del Interior, el 30% de las viviendas sociales hechas durante el kirchnerismo no tenían ni cloacas, ni agua potable, ni gas”, señaló sobre el tema viviendas.

Y agregó: “Ya lo dije en el debate del presupuesto: Mientras Bordet habla de viviendas provinciales, el propio director del IAPV reconoció que solo se ejecutó el 7% del presupuesto destinado a construcción de viviendas y de las 2000 viviendas aprobadas para construir en 2022, solo construyeron 210. Dejen de jugar con las necesidades de los entrerrianos y háganse cargo de lo que no han hecho en estos 20 años de gestión”.

Además, Vitor dejó duras críticas sobre la ejecución de obra pública y el déficit de la provincia. “Hace años que vengo marcando que el Gobierno de Bordet solo ha ejecutado la mitad del presupuesto de obra pública en los últimos 7 años. Además, la participación de la obra pública en el gasto total viene cayendo sistemáticamente desde el año 2014. ¿Dónde está todo el dinero de las obras que no se ejecutaron?”, se preguntó.

Por otro lado, Vitor se refirió a los dichos del Gobernador sobre el equilibrio fiscal: “Es lamentable que Bordet quiera hacernos creer que ninguna provincia tiene déficit en sus cuentas públicas gracias a las transferencias del gobierno nacional, se olvida que en Entre Ríos ese ficticio equilibrio se logró con la restructuración de deuda, que sacó el peso de los vencimientos de la gestión actual y se los pasó al próximo gobierno, generando una mayor carga fiscal para todos los entrerrianos y un desafío de gestión para quien asuma la gobernación”, argumentó.

“Le pido al presidente Fernández y al gobernador Bordet que dejen de mirar por el espejo retrovisor para hablar de la gestión de Cambiemos, la pandemia y otras excusas. Es momento que asuman su compromiso de gestión e intenten implementar algún plan para estos últimos meses de gestión. Los argentinos y los entrerrianos estamos más juntos que nunca y el cambio es imparable”, sentenció Vitor.