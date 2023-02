Conflicto en Sauce de Luna: Intendente Soreira pide intervención del STJ por una ordenanza municipal.

El intendente de Sauce de Luna, Pablo Soreira, recurrió al Superior Tribunal de Justicia (STJ), para que se deje sin efecto la ordenanza número 312 sancionada en diciembre último por el Concejo Deliberante local, por la que los ediles «se aumentaron sus sueldos en un 22,73%» según se indicó desde el Departamento Ejecutivo Municipal

En una reciente publicación titulada, «La única verdad es la realidad (Aristóteles)», desde la presidencia municipal se informó que parte del HCD de Sauce de Luna, violando el Art. 148° de la Ley 10.027 qué establece que en ningún caso el Concejo Deliberante pordrá aumentar los sueldos proyectados por el Departamento Ejecutivo para los empleados de su dependencia, sancionó en diciembre último la ordenanza N° 312 por la que se aumentaron sus sueldos el 22,73%, dejaron igual los de los empleados municipales y bajaron en un 42% los de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal».

Se precisó más adelante: «Esta Ordenanza, aprobada por los concejales Aliano Fontana, Tito, Orzuza y Zarate fue vetada en todos sus términos por el DEM y rechazado el mismo (veto) por los mismos concejales.

En el texto del Departamento Ejecutivo destacaron más adelante: «En virtud que para estos casos la ley (10.027-Orgánica de Municipios), establece en su Capítulo XIV-Artículo 173° sobre Conflicto de Poderes, que l𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘤𝘵𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘤𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘭 𝘋𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘌𝘫𝘦𝘤𝘶𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘺 𝘦𝘭 𝘊𝘶𝘦𝘳𝘱𝘰 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘰𝘳𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭, 𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 é𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢, 𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘰𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘴í, 𝘴𝘦𝘳á𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘦𝘭𝘵𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘚𝘶𝘱𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘛𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪𝘢, 𝘢 𝘤𝘶𝘺𝘰 𝘦𝘧𝘦𝘤𝘵𝘰, 𝘥𝘦𝘣𝘦𝘳á 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪ó𝘯 𝘺 𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘭 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳 𝘛𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘭, 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰. Se ha recurrido la misma ante el STJ«, indicaron.

EN PROPIO BENEFICIO. Por su parte el intendente Soreira, consideró en torno a este tema: «Lamento que el Concejo Deliberante, en su mayoría, (Aliano, Zárate, Fontana, Orzuza y Tito) solo se dediquen a presentar proyectos que los beneficien a ellos en lo personal y no piensen en realidad lo que puede beneficiar a los empleados, siendo que se ha tratado este proyecto de ordenanza con las áreas idóneas y han escuchado el asesoramiento que necesitaban para encuadrar realmente como se debería el proyecto, para que pueda ser viable para beneficio de los empleados si ese hubiera sido el objetivo real».

El intendente opinó luego: «Al Departamento Ejecutivo no lo perjudica, ya que nos dedicamos desde que asumimos, a realizar gestiones dónde realmente corresponde y de hecho las veces que los he invitado, nunca pudieron o quisieron acompañarme, porque seguramente saben que no es lindo estar horas y horas esperando en cada puerta, cuando lamentablemente se sabe que el gobierno de turno no responde como nosotros quisiéramos».

Finalmente, enfatizó: «Me gustaría recibir en mi despacho en algún momento, proyectos que beneficien a la comunidad entera y no que beneficien o perjudiquen a personas particulares, porque nos debemos a la sociedad y desde mi equipo ejecutivo estamos para resolver los problemas que afectan a toda la sociedad por igual, y para eso seguiremos trabajando, y mejorando día a día, porque hemos hecho muchas cosas, pero todavía nos quedan muchas más por hacer y gestionar, aunque sepamos a lo que nos enfrentamos. Ese es mi compromiso con Sauce de Luna, y lo voy a seguir haciendo aunque nos quieran poner palos en la rueda», conluyó Soreira.