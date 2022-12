Paraná: Acevedo y Bauzá votarán en contra del nuevo cuadro tarifario de colectivos

Las concejales paranaenses Desirée Bauzá (PRO) y Claudia Acevedo (UCR) adelantaron su voto negativo a la iniciativa que propicia un nuevo incremento del pasaje del transporte público urbano en la capital entrerriana.

La iniciativa tomó estado parlamentario este viernes, en el marco de la segunda sesión ordinaria de prórroga del Concejo Deliberante de Paraná.

“No están dadas las condiciones económicas con respecto al servicio que se brinda desde el transporte público de pasajeros. Desde 2019 venimos abordando esta problemática en el SITU (Sistema Integral del Transporte Urbano) hemos propuesto soluciones que se podrían trabajar en conjunto, sin embargo, siempre recaemos en lo mismo, llegar a sesión y sólo hablar de incrementos”, indicaron en un documento.

Sostuvieron que los diferentes bloques del Concejo Deliberante de Paraná, “hemos realizado propuestas en las reuniones donde se analiza el servicio, hemos sido escuchados, pero no se han tratado temas que nos acerquen a soluciones. Entendemos que la empresa también se encuentra atravesada por la situación económica pero no por eso debemos cargar al usuario que sigue reclamando la ineficiencia del servicio”.

Bauzá y Acevedo, remarcaron luego: “La inflación que este gobierno creo afecta el bolsillo de todos y en esta oportunidad considero que el municipio debería analizar el giro de alguno de los recursos de recaudación para paliar la situación. Solicitamos se declare emergencia en transporte público en algunas reuniones lo cual no se ha tenido en cuenta porque el ejecutivo municipal teme pagar un costo político”.

También refirieron a que los concejales “siempre somos el punto de inflexión que la sociedad ve como responsables de los incrementos, pero sería bueno darles a conocer los puntos en los cuales no coincidimos y que manifestamos los reclamos que el vecino nos hace llegar”.

Finalmente, expresaron: “Tres aumentos hubo en el transcurso del año y nunca es suficiente y no lo será mientras el municipio no comience a gestionar recursos y que no siempre sean los vecinos quienes tengan que sumar el gasto de un servicio a su canasta básica. Tampoco nos olvidemos que los empleados del municipio también toman el servicio de transporte y en agenda del ejecutivo faltan respuestas que ronden en un beneficio real. Son varias las cuestiones que aún faltan analizar para poder hablar de un nuevo incremento”, concluyeron. (Bicameral)