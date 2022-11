Rogel: “Me preparé durante 40 años de mi vida política para ser gobernador”

El exdiputado provincial y nacional y exconvencional constituyente, Fabián Rogel, confirmó su precandidatura a gobernador y adelantó sus propuestas de cara a las elecciones de 2023.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rogel se refirió a la polémica por la visita del presidente de la Unión Cívica Radical nacional a Entre Ríos y señaló que “en la política argentina, la dirigencia se acostumbró demasiado a las selfies y al posteo antes que a las cuestiones esenciales. Lo que tiene que hacer un presidente del partido y si quiere ser candidato a Presidente de la Nación es no intervenir en los procesos internos, que dentro del radicalismo estaba establecido como una cuestión lógica; no puede tener participación interna levantándole la mano a un candidato y a otro no. Es más, lo tiene que hacer con los radicales y si quiere fortalecer la posibilidad de ser gobierno, como en esta provincia, a quienes participan en el entramado general que es Juntos por Entre Ríos”.

En este contexto ratificó el lanzamiento de su precandidatura a gobernador “el viernes 18 frente a la Casa del Partido (Calle San Martín de Paraná) donde vamos a hacer un acto en la calle”. “Tenemos que volver a ganar la calle, esos actos encerrados no van, así que si el tiempo nos ayuda y podemos sacar la cosa a la calle no estaría mal. El primer partido moderno de América lo fundó Leandro Alem y lo hizo con mitines callejeros, que tiene que ver con el contacto con el pueblo, porque ahí uno mide, olfatea el humor de la gente; y el contacto con la gente es lo más importante que debe tener un hombre político, así que necesito que el radicalismo que fue 11 veces gobierno tenga una expresión radical y queremos levantar la bandera en ese sentido”, señaló.

“Me preparé durante 40 años de mi vida política para ser gobernador, creo saber cuáles son los problemas estructurales y qué hay que hacer en esta provincia a la que veo en una meseta y hay muchas potencialidades y posibilidades para explorar; creo saber cómo encarar esos desafíos y la candidatura a gobernador, en mí, se hace una necesidad y una obligación. Y creo que el radicalismo que fue 11 veces gobierno en esta provincia tiene que tener una propuesta con esa raigambre. Pero no jugar a la interna radical, sino jugar a ser gobierno”, definió.

En este contexto, sobre su propuesta consideró que “hay que hablarle al pueblo y los que sean candidatos tienen que decir qué quieren hacer; hay que decirle al pueblo entrerriano que en estos 40 años tenemos que resolver cuestiones estructurales: cuál es el modelo productivo que merece esta provincia, modelo productivo que se tiene que mancomunar con el conocimiento; lograr que la producción tenga apoyo del Estado para incorporar la mayor calidad y cantidad de valor agregado; qué hacer con la Hidrovía; no puede ser que los únicos puertos que funcionan sean los de Rosario; hay que resolver qué vamos a hacer con la Caja de Jubilaciones porque en 10 años no se va a jubilar nadie si no nos sentamos todos a reformular este sistema previsional; hay que discutir cual es el mejor camino para que la UADER no sea un carga para el presupuesto de la provincia y se jerarquice”.

Sobre este último punto, en relación con el proyecto de Blanca Osuna para nacionalizar la Facultad de Humanidades de UADER, sostuvo que “los parches y las enmiendas no tienen sentido, hay que tener políticas de Estado importantes en relación con el proceso universitario en Argentina”. “(El ex gobernador Sergio) Montiel tuvo una gran capacidad al advertir que la Universidad Nacional de Entre Ríos no estaba captando ni dando lugar a los hijos de los trabajadores, de los humildes, y no se estaban adaptando las carreras que querían los pibes, y así fue que fundó la UADER. En ese momento la discusión fue con Jorge Busti, que estuvo a punto de cerrarla, hasta que el peronismo se dio cuenta que la UADER era una realidad educativa que había cobijado a muchos pibes que no tenían otra posibilidad”, recordó.

“Todo esto tiene que ser parte de una política de Estado, que cada gobierno modifique lo que haya que modificar pero que siga una línea; no podemos ser la hermana pobre de la Región Centro, algo ha pasado para que los entrerrianos hayamos descendido tanto en relación con Córdoba y Santa Fe”, resumió.

En este marco, dijo que “no hay que subestimar al pueblo, que está cansado de la chicana, del pregón permanente, y hay que saldar esta grieta donde los únicos beneficiados son los grandes intereses alejados de los intereses del pueblo, y que se creen dueños de la voluntad. Hay que cabalgar por una vereda del medio para establecer puntos de encuentros, no puede ser que no podamos pensar sobre lo que nos beneficia y que la gente viva mejor. Uno hace política para ver si la gente puede vivir mejor”.

“Me molesta que los sectores populares no estén escuchando el clamor de la gente, los personajes como (Javier) Milei son flores de un solo día. Nosotros tenemos que tratar los sectores afines al radicalismo, al peronismo y las fuerzas democráticas tengan un discurso en tal sentido, de lo contrario ganan los violentos. Yo pretendo convencer al pueblo de mi provincia en un modelo económico, social y político para que la provincia vuelva a ser lo que fue, que el radicalismo vuelva a tener un gobernador y sobre todo no jugar a la interna radical sino jugar a que seamos gobierno. El peronismo en 40 años ha gobernado 32, y creo que hay una necesidad de recambio para sacar de esta meseta a la provincia para potenciarla. Si los dirigentes políticos populares tenemos un discurso propositivo, que le hable a la gente de las cosas que le interesan, la gente se va a involucrar políticamente bien, pero si nos hacemos los distraídos y solamente hablamos de discrepancias, de descalificación la gente se aleja de la política y empieza a pensar en estos personajes casi mesiánicos”, definió.

Por último, respecto del posible desdoblamiento de elecciones, Rogel expresó: “Aunque no parezca somos un Estado federal y desdoblar las elecciones es parte de eso. Conectar el proceso electoral de la provincia con el nacional no es una necesidad, así que no me parece mal que podamos pensar la provincia, los municipios y todo lo que se votaría al desdoblar. Y frente a la crisis económica no estaría mal que podamos pensar más tranquilos y de manera desdoblada las cuestiones nacionales. Así que no me parece mal”.

En cuanto al impulso que le daría el gobernador a la boleta única papel, opinó que “respecto del sistema electoral también tiene que haber una permanencia en el tiempo de cómo se vota, cómo se elige, si no tenemos certeza de eso y cada vez que viene el peronismo nos va a decir hay que hacer esto o lo otro, si le conviene ley de lemas o boleta única… Por qué tiene que estar siempre el peronismo estableciendo el criterio de cómo se va a votar? Debería haber algún consenso y una mayoría especial cada vez que se quiere modificar la forma de votación”.