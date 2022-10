Brupbacher: “Le estamos dejando un medio ambiente arruinado a nuestros hijos y nietos”

El legislador provincial, Uriel Brupbacher (Juntos por el Cambio – UCR) presentó un Pedido de Informe en la Cámara de Diputados, a los fines de conocer cuál el plan de acción del gobierno provincial para enfrentar los incendios que están devastando el Delta del Paraná, y cómo se evitarán nuevos focos en el futuro cercano. También intenta conocer cuáles son los juicios en curso contra el Estado provincial, debido a dichos incendios.





“La situación no es nueva, se viene repitiendo hace tiempo y cada vez con mayor intensidad. En febrero, cuando la provincia de Corrientes era consumida por las llamas, le pedimos al gobierno de (el gobernador, Gustavo) Bordet que implemente acciones concretas para que no ocurriera lo mismo en Entre Ríos y estar bien preparados para combatirlos. Lamentablemente, no tuvimos respuesta ni tampoco la provincia se preparó como debía, por lo que muestra el desastre ocurrido, sobre todo en las islas del Delta del Paraná”, expresó Brupbacher.





Detalló que desde 2020 se han quemado un millón de hectáreas, la mitad del Delta Entrerriano, y se calcula que la recuperación llevará entre 300 y 400 años. “Le estamos dejando un medio ambiente arruinado a nuestros hijos y nietos, es así de terrible. Además, tenemos que contemplar las pérdidas millonarias de los productores agropecuarios y los que viven en la zona, y sumar las graves afecciones a la salud de miles de personas que deben soportar durante semanas el humo. El panorama es desolador” consideró Brupbacher.





Manifestó asimismo su desconcierto y preocupación por los duros intercambios públicos entre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié y el gobernador, Gustavo Bordet. “¿Cómo podemos sentirnos los ciudadanos, si siendo del mismo espacio político se la pasan peleando de forma vergonzosa en los medios de comunicación y cruzando acusaciones, mientras las llamas avanzan?” cuestionó Brupbacher.





“Frente al cambio climático, las graves sequías, la bajante de nuestros ríos, la cultura de encender fuego por distintos motivos en sectores rurales, y la irresponsabilidad de quienes lo hacen intencionalmente, es impostergable que los gobiernos nacional y provincial puedan coordinar acciones para la prevención. Hoy ya se sabe qué necesitamos para evitar que se produzcan, con todo lo que es la tecnología satelital, por un lado, y el trabajo de educación sobre la población por el otro; también el equipamiento necesario para combatirlos, como los aviones hidrantes; y cuántos brigadistas y con qué grado de capacitación deben contar. Pero en Entre Ríos estamos viendo todavía cómo nos comunicamos con la Nación. Están jugando con el futuro y la salud de los entrerrianos” concluyó el legislador.