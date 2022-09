Vitor: “Le pido a Bordet que no insista con un proyecto que no tiene los consensos necesarios” 

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, manifestó su preocupación frente al avance del proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura e instó al gobernador, Gustavo Bordet, a frenar el proyecto.

“Tal como vengo afirmando desde que se inició el tratamiento de este tema, el proyecto no soluciona ningún problema real de los entrerrianos y además resulta sospechoso que el oficialismo intente apresuradamente reformar un órgano que no solo funciona bien, sino que además goza de un amplio reconocimiento y destaque a nivel nacional en este aspecto”, indicó Vitor.

Y agregó: “Así como lo aprobó el oficialismo, este proyecto compromete la independencia del poder judicial ya que, al cambiar el proceso de selección de los jueces, se pretenden direccionar los concursos para designar amigos, tal como ha pasado en otros procesos concursales donde el oficialismo metió la mano. Además, el relato del supuesto consenso queda desacreditado con el comunicado conjunto que el Colegio de la Abogacía y la Asociación de Magistrados emitieron luego de la media sanción”.

“Le pido al oficialismo que reflexione y que no insista más con un proyecto que no tiene los consensos necesarios y que tiene un único y claro objetivo que no es otro que afectar la independencia judicial”, sentenció Vitor.