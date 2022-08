Galimberti: “La economía necesita mucho más que Sergio Massa”

El diputado nacional Pedro Galimberti (Juntos por el Cambio-Chajarí) analizó el escenario nacional tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y también se refirió a la interna al interior de Juntos tras las declaraciones de Elisa Carrió.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Galimberti advirtió que “el cambio de nombres no implica necesariamente que vaya a cambiar la conducta en términos de la gestión que viene llevando adelante el gobierno. No se puede negar que tiene algunos contactos pero la economía necesita mucho más que Sergio Massa y el equipo que tiene, porque evidentemente las tensiones siguen, hay tensiones con los gobernadores, con algunas empresas y organismos públicos. No sé cómo lo van a llamar, algunos dirán que es un ajuste pero da la sensación de que van a tener que reasignar gastos, de lo contrario Argentina está mal y va a seguir peor”.

Como ejemplo concertó, mencionó que “ayer hubo un dato más allá del 7,4% del índice inflacionario que estaba dentro de lo esperado, pero además aumentaron 10 puntos de la tasa de referencia que paga el Banco Central con lo cual evidentemente se está buscando lo que se llama secar la plaza, es decir sacar los pesos ofreciendo tasas de interés interesantes para los que tienen algún peos para invertir en términos financieros, y eso por añadidura va a traer otras cuestiones”.

En cuanto al poder que ostentaría Massa, señaló que “la fuerza en términos políticos es absolutamente necesaria y evidentemente algo de eso ahí porque la propia vicepresidenta que estaba tan afecta a escribir alguna carta o dar alguna charla en algún lugar del Conurbano, no lo ha hecho en el último tiempo, con lo cual se intuye que hay un apoyo de lo que está haciendo Massa, pero en verdad no hay otro camino y si no reasignar los gastos dentro de la administración pública nacional, los datos que muestra el INDEC en diferentes temas van a seguir en alza, entre otros el de la inflación”.

Sobre el tema concreto de la inflación dijo que “siete puntos y medio es un golpe durísimo en el día a día de los ciudadanos y vecinos de la Argentina”.

Como resumen, el legislador nacional analizó que “si el problema era con (Martín) Guzmán, todo indicaría hoy que Massa va a hacer una reasignación mayor, con lo cual el gobierno tiene hoy los problemas económicos que golpean a todos, los problemas sociales que son muy graves y también tiene cuestiones derivadas de las diferencias políticas del frente de gobierno y las cuestiones judiciales que envuelven a varios funcionarios, entre ellos la vicepresidenta que en esta causa de Vialidad tiene una situación bastante compleja. Todo este cóctel es el que termina generando la situación que tenemos hoy en Argentina”.

Y agregó que “los datos duros son importantes en materia economía pero si no hay confianza en el gobierno, por mejor receta que se tome, si n hay confianza de los que mueven la economía en este país, estamos complicados. Y hoy todavía hay sectores que no le tienen confianza a este gobierno”.

La interna en la oposición

Consultado por los problemas al interior de Juntos por el Cambio tras las duras declaraciones de Elisa Carrió apuntando contra sus principales dirigentes, Galimberti aseveró: “Cuando Carrió se refiere a temas absolutamente personales hay que ser críticos, de hecho soy absolutamente crítico y condeno ese tipo de declaraciones. De todos modos, en el fondo Carrió lo que hace es dar una línea de qué es lo que necesitamos para construir una alternativa de gobierno, qué giro se quiere dar”.

“Lo que advierte es que a veces hay algunos sectores que han sido partícipes del poder y de la vida política de Argentina en algunos momentos que han hecho cosas que no han sido buenas para el país y que sin ninguna autocritica, de manera solapada, pretenden volver. Eso no me parece mal, creo que hay que tomarlo con pinzas a lo que dice Carrió y después se puede discutir si eso se tiene que discutir de manera pública o en la mesa de Juntos por el Cambio. Pero el giro que se quiera dar y adonde se quiere ir es importante definirlo”, explicitó.

Asimismo, apuntó que “Carrió habló de la decencia y eso es fundamental que lo hablemos entre los que integramos un espacio que pretende conducir la Argentina. Este país tiene una enorme potencialidad y hay esperanza pero no es el camino que está tomando el Frente de Todos por el que vamos a salir en Argentina”.

Admitió también que “algunas cuestiones tenemos que resolver entre nosotros y algunos andamos en eso. Desde nuestro espacio de Entre Ríos Cambia tenemos algunas cuestiones para la provincia que venimos hablando, por ejemplo vamos a estar presentes en la audiencia por la tarifa eléctrica provincial porque hay que comenzar a marcar un hito y Enersa tiene que empezar a bajar la tarifa eléctrica en Entre Ríos”.

Sobre este tema puntual, definió: “Así como en materia de transporte público en subsidio va un 85% para el Área Metropolitana de Buenos Aires y el 15% para el resto del país, hay otras dos canillas inmensas de subsidios que sostenemos todos los argentinos para la misma zona en el costo de energía eléctrica y gas, y también en el agua. En el AMBA los montos que se pagan son irrisorios y a esto hay que reverlo, pero las problemáticas sociales en esa zona son tan grandes que no hay mucha voluntad de discutirlo. Y en Entre Ríos tenemos que discutir estas cosas y definir qué función queremos que tenga la empresa de energía no solo por lo que cuesta el kilowatt en la provincia sino también qué matriz queremos darle”.