Lucia Varisco fue recibida por Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR

En el marco de las distintas actividades de fortalecimiento del radicalismo que viene realizando la diputada radical, Lucía Varisco, quien el domingo acompañó electoralmente en Santiago del Estero, a la ex presidenta de la Juventud Radical Nacional, Luciana Rachid, en su postulación a la Intendencia de la localidad de Pinto, fue recibida este medio día junto a otros dirigentes entrerrianos, por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.



El encuentro fue en la sede del Comité Provincial en la ciudad de Santa Fe, donde la dirigente del radicalismo, volvió a poner énfasis en «la necesidad de profundizar el compromiso dirigencial de la Unión Cívica Radical para entusiasmar más a los militantes y a la sociedad, en la seguridad de que desde allí, es posible abrevar para encontrar hombres y mujeres de la política con capacidad, preparados y honestos de los tantos que tenemos en nuestro partido para encabezar las fórmulas electorales provinciales, municipales y nacionales», señaló.



Lucía Varisco, en el marco de este diálogo con el máximo responsable del radicalismo nacional recordó las definiciones de la última Convención Nacional en la que «hubo una clara definición política del máximo Órgano partidario, que muestra cuál deberá ser el camino dentro de la coalición de Juntos por el Cambio», indicó.



Luego, en declaraciones radiales, la actual diputada provincial valoró el encuentro con Morales, y resaltó también de manera contundente que la Unión Cívica Radical «no será nuevamente furgón de cola, tal como, lo expresó el propio Morales, en nuestra provincia, durante el encuentro de Juventud Nacional en Villa Urquiza», recordó



Reiteró, que tal como lo dijera en otras oportunidades; «El gran reto de estos momentos es asumir la responsabilidad de la hora y como radicales no bajar los brazos y por el contrario defender los principios, no resignarse a entregar los valores, las banderas y la militancia a viejos personajes hoy reciclados de su historia para pasar desapercibidos ante la ciudadanía en el temor a ser identificados por sus prácticas mafiosas».



Por último, Lucía Varisco sintetizó el curso de acción que debería profundizar la UCR: «Hacer más y mejor radicalismo, buscar los consensos que contengan a las mayorías y ganar la calle con la militancia extraordinaria que posee nuestra querida Unión Cívica Radical que es el reaseguro para estar del lado de la gente y que no nos vuelvan a estafar personajes foráneos, de buenos modales y zapatos lustrosos».

