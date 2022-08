Alta adhesión al paro de AGMER y expectativas por la reapertura de la paritaria salarial

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, se refirió al paro que la docencia nacional lleva a cabo este miércoles y a las expectativas por la inminente apertura de la paritaria salarial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Pagani afirmó que “en la provincia tiene una altísima adhesión” el paro nacional dispuesto por CTERA para este miércoles y recordó que el mismo “tiene que ver con un proceso judicial que se le inicio al secretario general de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut), Santiago Goodman, en un contexto muy difícil que atraviesa la provincia con un gobernador absolutamente irresponsable que en 2019 otorgó una paritaria extraordinaria previa a las elecciones pero que nunca cumplió, e incluso hubo tres o cuatro meses sin pago de haberes”.

Refirió que “en ese marco hubo movilizaciones de todos los sectores docentes y trabajadores del Estado con algunos incidentes frente a la Casa de Gobierno, y a Goodman se lo acusa de ser coautor de un principio de incendio fuera de la Casa de Gobierno aunque no se sabe quién fue el autor”.

En ese sentido, aseveró que “claramente entendemos que es una persecución judicial porque Santiago y ATECH han tenido posicionamientos muy claros cuando fue el asesinato de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut, con el tema de la minería a cielo abierto, ha tenido posturas muy claras respecto de un endeudamiento en dólares del gobierno provincial; es decir que han tenido posiciones políticas respecto de las cosas que pasan en Chubut y por eso hoy paga las consecuencias”.

Reiteró que en Entre Ríos el paro “ha tenido muchísima adhesión, cuando pasan estas cosas claramente el conjunto de la docencia se expresa por la preocupación que causa; preocupa que alguien que protesta y se moviliza tenga que pasar por esta situación judicial que hoy está pasando Goodman”.

Realidad docente provincial

Consultado por la situación del sector en relación con el crecimiento de la inflación, la crisis de la economía, y las expectativas por la apertura de paritarias, Pagani sostuvo que “se sigue con mucha preocupación, como la de cualquier argentino, porque está claro que el proceso inflacionario se lleva puesto el salario de trabajadores y trabajadoras”.

No obstante ello, planteó que “en un contexto difícil, en Entre Ríos tenemos que valorar desde el Sindicato la posibilidad de tener una paritaria de condiciones laborales donde se está discutiendo la jornada extendida, lo cual no ocurre en el resto de las provincias; así como la posibilidad –que aseguró el ministro de Economía la semana pasada- de convocar a la paritaria salarial a la brevedad; otro tema muy serio a nivel nacional que no tenemos en Entre Ríos porque en su momento lo resistimos en el conjunto de trabajadores es la transferencia de las Cajas previsionales; es decir que estas cuestiones que hoy son ejes de CTERA en sus planteos y su disputa en Entre Ríos no las tenemos”.

De todos modos, admitió: “Estamos preocupados porque el 45,45% que se firmó en marzo en función de la evolución de la inflación, comenzamos a correrle de atrás. El adelantamiento del 10% equipara hasta que hoy conozcamos la inflación de julio y nuevamente quedamos atrás, por lo tanto el planteo nuestro fue muy claro ante el ministro de que no solamente hay que acompañar el proceso inflacionario sino tener puntos por encima para ir recuperando de alguna manera el salario perdido”.

En este punto, dijo que “se va a esperar a que comience la paritaria para ver cuál es la posición del gobierno pero cualquier mecanismo que se aplique debe garantizar no ir detrás de la inflación. Sin duda que sería lo mejor tener un aumento completo al inicio de la negociación que haga de colchón de cara a los meses siguientes, pero veremos cómo se presenta la negociación, y estamos trabajando mucho en cuanto a proyecciones”.

Por último, mencionó que “los seis sindicatos le planteamos al ministro –sin habernos puesto de acuerdo- que la base de cálculo sea el del mes anterior, porque habrá un 45,45% que claramente debería ser la base de cálculo”.