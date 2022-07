Tras avanzar en un acuerdo con IOSPER, Femer mantiene en stand by el corte de servicios

El secretario de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Lautaro Torriani, brindó precisiones del encuentro que mantuvieron con las autoridades del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) para destrabar el conflicto que mantienen por el valor de las prestaciones.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Torriani recordó que “en las dos últimas reuniones de consejo directivo de Femer se habló de la situación con el IOSPER en relación con el acuerdo y de los problemas que venimos teniendo desde hace mucho tiempo pero que se agudizaron por un atraso en los valores de algunas prácticas de segundo nivel, que requieren internación, y algunas otras prácticas de primer nivel que son ambulatorias”.

Sobre el problema explicó que “el IOSPER tiene una forma de codificar las prestaciones agrupándolas de una manera que no es con los nomencladores que habitualmente usamos desde la parte médica; nomencladores que se van incluyendo paulatinamente en todos los convenios de la Femer. Y eso se hace difícil porque hace que algunas prácticas no estén codificadas, y al no tener nomenclador van sufriendo un retraso en los valores lo que en este contexto inflacionario y económico que tenemos afecta y retrasa los honorarios médicos”.

Específicamente sobre la reunión que mantuvieron este miércoles con el directorio de la obra social, informó que “básicamente se planteó el conflicto y las necesidades que tiene la parte médica y poder avanzar para destrabar este escenario. Hay algunas cuestiones que se trabajaron en conjunto y que el IOSPER pudo reconocer y va a poder incluir algunas prácticas que están retrasadas para mejorar valores, incluir algunos códigos específicos aunque no tal como nosotros queremos con los nomencladores para que puedan estar contempladas esas prácticas y hubo una propuesta de aumento del 16% para septiembre con los aumentos que tiene previsto la provincia para los empleados públicos”.

En cuanto a los pasos a seguir, indicó que “esto no significa que esté todo cerrado, el viernes Femer tiene reunión de consejo directivo, probablemente haya alguna otra mesa de presidentes de Círculos Médicos y Asociaciones Médicas de los Departamentos para poder analizar esta propuesta que hace el IOSPER”. “Sabiendo que no es todo lo que pedimos, que en algunos Departamentos puede no ser suficiente, que en otros estarán conformes y se verá como toma el sector médico esto, para tener una respuesta sobre cómo seguimos trabajando”, agregó.

Por último, mencionó que “la medida que se había anunciado era una suspensión de prestaciones para el segundo nivel, pero tras la propuesta del IOSPER hay que ver cómo se avanza en la reunión del consejo directivo y probablemente con la nueva consulta a las bases”.