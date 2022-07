Lucía Varisco: “Tenemos una historia para honrar y un futuro para sentir orgullo de ser paranaenses”

Desde la Fundación «Humberto Cayetano Varisco!, Lucia lanzo la conformación técnica para la elaboración del proyecto de gobierno municipal para la ciudad

Como estaba previsto y organizada por la Fundación que lleva el nombre del dos veces ex intendente de Paraná, Humberto Cayetano Varisco, se llevó a cabo este fin de semana, en su sede de calle Díaz Vélez de Paraná la Jornada Técnica Programática, bajo la premisa “Paraná presente y futuro. Construir la ciudad en comunidad”, cuya finalidad es elaborar un proyecto de gestión municipal para la ciudad capital.

Con el disparador de un documento político genérico de trabajo, la concurrencia de más de cien participantes debatió en comisiones distintas temáticas como, Tránsito y transporte, seguridad; Obras públicas, arquitectura y planificación; Legal; Hacienda; Ambiente sustentable, vecinales y servicios públicos; Educación, mujeres, géneros y diversidad; Cultura; Salud, discapacidad e inclusión y salud animal; Turismo, producción y emprendedurismo y Deportes. Tras el debate de más de cinco horas se desarrolló una síntesis que en un nuevo encuentro será enriquecida con el aporte de más ponencias.

El escrito con que se iniciaron las deliberaciones para luego pasar al trabajo concreto del aporte de los participantes, con el título “Paraná capital de la Confederación: una transformación política, urbana, cultural y social”, sostiene entre otros puntos destacables que: “Tenemos una historia para honrar y un futuro para sentir orgullo de ser paranaenses. Pensamos que son tiempos bisagra, en el que definitivamente tomamos consciencia del lugar geográfico e histórico privilegiado en que se encuentra Paraná y entonces, o damos un amplio giro asumiendo el desafío para construir la ciudad que de verdad podemos ser o dejamos pasar otra vez la oportunidad. Paraná, sin dudas esta llamada a ocupar el lugar destacado que la historia parece haberle reservado, más allá de partidismos o cuestiones coyunturales. Aspiramos a una ciudad que tenga un desarrollo urbanístico en armonía con el entorno, pero con sentido de equidad social.

Sabemos que los recursos humanos han sido y son el gran patrimonio de nuestra ciudad, por eso es preciso que formen parte de esta propuesta de participación, los ciudadanos de a pie para que su impronta surgida de su simple observación o experiencia sirva de disparador para intervenir en cuestiones que hacen a mejorar sensiblemente la calidad de vida en la ciudad. Este es el camino y la responsabilidad que empezamos a transitar hoy. Una responsabilidad feliz, de sentirnos hacedores del destino de nuestra querida ciudad de Paraná. Necesitamos el trabajo, las opiniones, el esfuerzo y compromiso de profesionales idóneos, arquitectos, ambientalistas, ingenieros y muchos otros, pero también la del ciudadano común, el que transita la ciudad de una manera distinta, el que tiene una mirada simple desde el sentido común, porque los paranaenses son parte indisoluble de la discusión y participación para definir el “cómo” vamos a transformar históricamente la ciudad. Queremos una ciudad pensada en el futuro, pero con logros concretos en el presente. Y nuestro desafío es no faltar a la verdad para con nuestros conciudadanos. No podemos pasar desapercibidos para la historia, nuestros contemporáneos no nos dejan pasar desapercibidos en el presente. Queremos volver a honrar a la capital de la Confederación, transformando a Paraná en la ciudad que los paranaenses merecen y sienten orgullo de vivir.

Honrar la historia es transformar el presente y ese es el gran desafío que, como un deber ciudadano tenemos por delante”.

El encuentro fue abierto por la ex diputada provincial, Àna D’angelo , quien celebró la propuesta, agradeció la invitación y destacó las virtudes de Lucía Varisco como persona y dirigente política.

Por el carácter amplio de la convocatoria participaron del mismo también profesionales y técnicos sin vinculación política alguna cuya motivación común fue aportar ideas, sugerencias y conocimiento para la elaboración de un proyecto de ciudad para llevar a cabo desde el próximo gobierno municipal, que encabece un radical en la figura de la diputada provincial Lucía Varisco. Entre los sectores políticos que participaron estuvieron presentes, dirigentes del Movimiento de Unidad Radical; Línea Radical Entre Ríos, Partido Agrupaciones Peronistas de Entre Ríos y la Confederación Vecinalista de Entre Ríos

Apertura de Lucia Varisco

“Consideramos muy importante ir generando una propuesta para la ciudad de Paraná y la Consigna de esta jornada es justamente Paraná presente y futuro. Construir la ciudad en comunidad”

Bajo esa consigna, en las palabras de apertura de Lucía Varisco, dio comienzo la jornada

“Se trata de invitar y convocar a todos los sectores de la sociedad para que juntos podamos analizar cuáles son las problemáticas, las demandas y las necesidades y entre todos poder ir evaluando y generando el conjunto de soluciones. Que no sean tarea de una sola persona, sino que sean discutidas debatidas y analizadas, de eso se trata”

“La sociedad está muy descreída y por eso pretendemos generar un proyecto superador e ir por algo mejor de lo que ya hemos vivido con nuestros aciertos y con nuestros errores. Los que estamos hoy acá, es muy importante que estemos debatiendo, aportando conocimiento y hacer un diagnóstico de cada una de las áreas y de las distintas soluciones y que no nos acostumbremos a hacer las cosas como están o como si hicieron siempre sino tener una mirada transformadora y superadora, debatiendo entre todos”, señaló la dirigente.

“Nos mueven esas ganas de tener una ciudad con desarrollo y mejores oportunidades y la idea de convocar a cada uno es porque conocen la ciudad en profundidad, porque tienen sentido de pertenencia y porque han tenido un recorrido de trabajo en esta ciudad y además tenemos la voluntad de seguir ampliando este espacio que es la Fundación como usina de ideas y proyectos”, afirmó

Por su parte el ex concejal Luis Díaz, que preside el partido Agrupación Peronistas de Entre Ríos (APER) explicó que “Necesitamos que todas las partes que conforman este gran equipo tengan la fortaleza de conocimiento, las ganas y la decisión de apostar a un proyecto colectivo”

“Es gratificante que en un día como hoy nos encontremos con este objetivo y con una amplia participación. Tenemos que hablar con los vecinos decirles lo que está pasando y tener toda la decisión de apostar a este proyecto político porque cuando el reloj funciona es porque todas las partes están donde tienen que estar y todos lo que tiene que estar debemos ir detrás de este plan porque no estamos por nosotros, sino que estamos por la gente”

También hizo uso de la palabra el ex diputado y ex ministro Enrique Carbò quien aseguró que “Es una gran satisfacción ver que todos estamos poniendo el hombro a lo que pensamos que tiene que ser, y hablar de planificación para la ciudad. También estamos trabajando en una propuesta para la provincia, pero lo cierto es que si no nos sentamos todos juntos en comunidad vamos a encontrarnos con políticas erradas por eso tenemos que realizar un trabajo que contribuya entre todos a este sueño, porque en definitiva, la planificación hacia el futuro se trata de un sueño que estamos empezando a transitar todos juntos, y Creo que podemos no solo cristalizar ese sueño sino realmente llegar a aplicarlo y poder cambiar el rumbo definitivo de nuestra ciudad y nuestra provincia”

Finalmente, el dirigente radical al manifestar su beneplácito de estar en el encuentro y la convocatoria exclamó que “Nada mejor que estar acá en esta fundación Humberto Varisco”, subrayando que “fue quien nos indicó claramente cuál era el camino para que creciera la ciudad y en eso estamos, siguiendo sus pasos”.