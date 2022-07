Lena: “A Alberto Fernández lo dejaron viviendo en Olivos, pero hoy gobierna Cristina”

La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) analizó la situación política del país tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Lena dijo que vive este momento político “con mucha preocupación e incertidumbre como todos los argentinos”. “Estamos esperando a ver qué va a pasar, tratando de ponerle cordura a toda esta situación, me produce como un deja vu a lo que pasó en 2011 pero ahora quienes están haciendo de oposición son el mismo gobierno, y esto provoca más incertidumbre y miedo. Hoy ganó Cristina, a Alberto lo dejaron viviendo en Olivos pero hoy gobierna Cristina, que ha puesto a todos los funcionarios y empieza a gobernar ella, si bien no ejerce la Presidencia de la Nación”, describió.

Consultada por el rol de la oposición, planteó: “Necesitamos estar más unidos que nunca, lo que pido es en todo orden bajar las candidaturas y las apetencias personales para ponernos a la altura en la que tenemos que estar, que es estar todos juntos cerca de la gente y garantizar la institucionalidad de este país, para que Alberto Fernández pueda terminar su mandato, llamar a elecciones y que el pueblo soberanamente elija quienes van a ser sus representantes”.

En ese marco, consideró que “si Alberto Fernández no aguanta, deberá adelantar las elecciones pero no podemos acepar que pase lo que nos hicieron a nosotros en nuestro gobierno. Esa situación de lo que pasó en 2001 ya la conocemos, no nos fue bien y de los errores hay que aprender, y en estas cosas hay que ser una oposición responsable”.

Confirmó que “mañana hay una sesión prevista en la Cámara de Diputados a las 13” pero aclaró: “No sabemos qué va a pasar porque los temas a tratar en este contexto quedan como si estuviéramos discutiendo sobre el sexo de los ángeles en un país que está en llamas. De todos modos estaremos presentes”.

“Es una situación muy delicada, donde la función que tenemos los legisladores de Juntos por el Cambio es mostrar más que nunca la unidad, la coherencia y tratar de garantizar la institucionalidad de nuestro país”, definió.

Por último, consultada por la posible integración de Sergio Massa al Gabinete de Alberto Fernández, consideró: “Conociendo cómo actuó siempre Sergio Massa no creo que integre un gobierno que se está cayendo. No creo que haya cambios en la Cámara de Diputados y él seguirá siendo el presidente, pero es una corazonada”. “Todo es complejo, angustiante y la pregunta del millón es hasta dónde va a aguantar Alberto Fernández, y es algo imposible de preverlo”, concluyó.