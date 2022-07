Frigerio participó de un acto junto al espacio Compromiso en Paraná

En la inauguración del local partidario del espacio político «Compromiso», en el barrio Gaucho Rivero, el referente local, Ricardo Gutierrez, destacó que ese sector se conformó «con el objetivo de trabajar en la construcción de un espacio de poder para llegar a la municipalidad de Paraná”.

“Hoy en este barrio tan popular abrimos este punto de encuentro, donde la idea es tener el contacto con todos los vecinos para intercambiar ideas, escuchar sus necesidades y contarles nuestras propuestas», resaltó Gutierrez.



En este marco, destacó la presencia del diputado nacional, Rogelio Frigerio «a quien acompañamos en el 2019 para tener la mejor propuesta y comenzar el camino de renovación en la provincia de Entre Ríos”.



“Estamos convencidos que esta propuesta nos garantizaba en aquel momento, mantener las dos bancas que estaban en juego en nuestro partido radical y no nos equivocamos: así fue y quedó expresado contundentemente con el triunfo de Juntos por Entre Ríos en la provincia», manifestó.



En la inauguración del local estuvieron presentes la diputada nacional, Gabriela Lena; el ex diputado nacional, Atilio Benedetti; la presidenta del Concejo Deliberante de V. Libertador San Martín, Susana Cayrus; el ex diputado provincial, Sergio Kneeteman; el senador provincial por Gualeguay, Francisco Morchio, y el ex intendente de Diamante, Lenico Aranda, entre otros.



Gutiérrez también se refirió a la tarea que desarrolla Frigerio «a quien hemos visto recorrer cada localidad de la provincia y no solo en una oportunidad sino en varias. Es una persona que entiende la necesidad de la gente y sabe que la gente tiene su agenda que muchas veces no es la de la política y es crítico en ese sentido».



Más adelante, comentó: «Cuando me preguntaron por qué acompañaba a Rogelio, del cual no nos une una amistad sino un compromiso de cambio, les contaba que cuando Sergio (Varisco) gestionaba obras, tenía un aliado entrerriano en Buenos Aires, que gracias a su intermediación y a su gestión como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda hemos logrado tener varias obras en la ciudad de Paraná”.



“Gracias a ese vínculo pudimos terminar el acceso norte, después de haber sido comenzado por el año 1986. También se consiguió la obra del acceso sur, pero el financiamiento que se había conseguido era del fondo fiduciario y la municipalidad no lo podía tomar. De esta forma,intervino Rogelio Frigerio y la provincia se hizo cargo de esa obra que necesitaba la ciudad”, recordó.



“También se le planteó que incluyera en el presupuesto nacional la obra de avenida circunvalación por años postergada y símbolo de la inoperancia de otros gobiernos, que fue presupuestada y licitada en el 2019”, agregó y explicó:”esta capital de la provincia tiene los dos accesos nuevos y un tercero en marcha gracias a las gestiones que se hicieron desde Paraná y que nos acompañó Rogelio”.



“Asimismo, pudimos conseguir los terrenos del ejército en Báez al final y las 500 viviendas; como así también traer tecnópolis Federal”, recordó.



«Por eso tenemos el convencimiento y las ganas, si bien no es momento de candidaturas, de que en este 2023 tengamos el mejor candidato del Frente Juntos Por el Cambio dentro de este espacio, para ganar la provincia y que tenga esa sinergia con la ciudad de Paraná”, apuntó.



“Conocemos todo lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en Paraná, por eso desde Compromiso vamos a dar todo nuestro aporte, capacidad y experiencia para este proyecto que tenemos que consolidar en la ciudad”, resaltó y concluyó: “Tenemos un grupo de personas que conoce la ciudad, que no tiene ningún problema en hablar con todos los vecinos acostumbrado a dar la cara a recorrer la ciudad y a pensar una ciudad mejor para todos. Ese es nuestro Compromiso».

