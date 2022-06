Duro cruce entre Cáceres y Vitor por la ley de consorcios camineros

El retraso en la discusión del proyecto que crea los consorcios camineros en la provincia motivó una discusión subida de tono entre el diputado José Cáceres (Frente de Todos) y su par Esteban Vitor (PRO – Juntos por el Cambio) • El oficialista le cuestionó las críticas que había hecho tras la falta de quórum en la anterior reunión de comisión y le achacó estar de campaña • El opositor le retrucó que el peronismo dejó sin número a la comisión para avanzar con un proyecto que el propio Gustavo Bordet se comprometió a apoyar, según pudo reconstruir APFDigital. Todo empezó en la anterior reunión de la comisión de Transporte de Diputados en la cual debían tratarse los proyectos para crear el boleto estudiantil gratuito y los consorcios camineros.

Vitor y su par de bancada, Uriel Brupbacher, llegaron al salón de comisiones pero no pudieron ingresar. Les informaron que diputados y diputadas del Frente de Todos estaba teniendo una reunión de bloque y utilizando el sistema de videoconferencia. Y que el encuentro de Transporte, que se realiza con modalidad mixta (presencial y a distancia) debía retrasarse 10 minutos.

Pasado ese lapso de tiempo, Vitor y Brupbacher ingresaron. Pero se encontraron que el oficialismo había dejado sin quórum la comisión, por lo que el encuentro se frustró.

Vitor reaccionó cuestionando la actitud de los legisladores oficialistas y juntando firmas de productores rurales para apoyar la iniciativa de los consorcios.

Un segundo capítulo de la historia se dio en el encuentro de este jueves. Poco después de las 11 de la mañana Brupbacher, presidente de la comisión, abrió una nueva sesión esta vez con quórum.

Via videoconferencia, el diputado Cáceres cuestionó a Vitor por su reacción a lo sucedido. Dijo sentirse ofendido por la acusación de que habían dejado sin funcionar la comisión y por haberle cargado responsabilidades al gobernador Gustavo Bordet por lo ocurrido. “Somos un Poder distinto”, alegó, tras lo cual acusó a Vitor de haber utilizado el incidente para “hacer campaña”, recorriendo la provincia en busca de firmas.

Como única explicación a la no asistencia de legisladores del oficialismo a la anterior convocatoria de Transporte, alegó que diputados y diputadas justicialistas tenían “otras actividades” que cumplir, sin entrar en detalles.

Casi de inmediato, Vitor recogió el guante y, desde la sala de reuniones, respondió enrostrándole a Cáceres que el proyecto de consorcios camineros de su autoría ya había sido presentado seis años atrás y perdió estado parlamentario, pese a que en octubre de 2017 Bordet en un encuentro con autoridades legislativas se había comprometido a apoyarlo para dotar a Entre Ríos de una “ley moderna” sobre la temática, dado que actualmente los consorcios están reglados por dos disposiciones internas de Vialidad.

Asimismo, dijo que no era “candidato a nada”. “Sos candidato a ministro de (Rogelio) Frigerio”, lo chicaneó Cáceres. “No soy candidato a nada”, reiteró Vitor, tirando sobre la mesa que el oficialismo estaba en la sala de reuniones en un zoom de bloque momentos antes de que la comisión se quedar sin quórum. “Se podrían haber quedado”, espetó.

Para dar un cierre, Brupbacher acotó que en un reciente encuentro con Bordet en Viale, le comentó al Gobernador que iba a poner el tema de los consorcios en debate y que el titular del Ejecutivo le dio su aval para que avance con Alicia Benítez, titular de Vialidad provincial, como testigo circunstancial (APF)

Relacionado