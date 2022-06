Villaguay: Volvió al aire, pero la situación de “La Voz del Montiel” continúa siendo crítica

LT27 Radio “La Voz del Montiel” de Villaguay volvió a emitir tras 20 días fuera del aire por falta de energía, luego de que Enersa interrumpiera el suministro por falta de pago. La situación de la emisora del centro de la provincia continúa siendo crítica.

Ceferino Azambuyo, trabajador de la radio, contó que “estamos en una etapa intermedia antes del otorgamiento de la licencia al nuevo adjudicatario. Ahora se puso en funcionamiento el equipo de AM luego de más de dos semanas. Entretanto, salíamos por FM Urbana. En estos días se reanuda la programación, pero seguimos sin cobrar sueldo y eso es crítico. Tenemos unos ingresos de pauta oficial municipal de Villaguay, pero no alcanza, lógicamente”, explicó.

La situación de la emisora

“Desde que LT27 fue intervenida por el Gobierno Nacional a través del Enacom no hemos cobrado ni un solo sueldo en lo que va del año, una verdadera política de hambre contra las y los trabajadores de LT27. Además, hace dos meses y medio que el equipo de AM no puede transmitir por una avería y el Enacom no ha tomado la decisión de destinar los recursos económicos y humanos necesarios para repararlo”, denunciaron los trabajadores a comienzos de mes.

Antes, los sindicatos que representan a los trabajadores de LT27 habían advertido que desde que el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) intervino la emisora, a finales de 2021, la situación ha empeorado. El organismo nacional tomó en sus manos de nuevo la licencia para entregarla a un eventual nuevo operador, pero no asume el pago de sueldos –lo último que se abonó es enero– y ni siquiera cumple con la presencia en los estudios de la radio del interventor designado, Juan Muga, delegado de Enacom en Entre Ríos que, señalaron, “no concurre a la radio y sigue en su domicilio en Paraná”.

Muga, victoriense, camarógrafo, ocupaba hasta ese nombramiento en el Enacom Entre Ríos el cargo de secretario de Turismo del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco) y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep) mantuvieron un encuentro con el director del Enacom, Martín Klimberg, para intentar encontrar una solución al conflicto salarial en la radio de Villaguay Pero el funcionario nacional les recordó que la resolución de la intervención dice que la medida se adoptó al solo efecto de garantizar “la continuidad del servicio” y “preservar las fuentes de trabajo”.

Klimberg sostuvo ante los gremios que el papel del Enacom es garantizar la transición para otorgarle la radio al próximo licenciatario que en el mejor de los casos será en 90 días. Pero negó que el organismo nacional deba pagar los salarios y garantizar los derechos laborales de los trabajadores de LT 27. “En esa línea, además, el representante del Enacom, en una muestra de total insensibilidad social, dijo que los trabajadores están en ‘libertad’ de no concurrir a trabajar, en virtud que no están cobrando sus salarios y que si era necesario ‘la radio podría cerrar’ ya que no entorpecería la normal transición al próximo patrón. Estas posiciones inflexibles de ambas partes (Enacom y Adalberto Álvarez, el exlicenciatario que abandonó la radio a su suerte) hacen aún más desesperante la situación alimentaria de los trabajadores. Son sólo seis familias que vienen resistiendo el vaciamiento de la radio”, señalan los gremios.

El Enacom decidió la intervención de LT27 Radio La Voz del Montiel, de Villaguay, ante la renuncia de su actual lienciatario, el dirigente del PJ Adalberto Álvarez.

Álvarez fue precandidato a intendente de Paraná por el PJ y se enroló también en el Movimiento Evita.

En una resolución fechada este jueves 23 de diciembre de 2021, el Enacom declaró “extinguida la licencia citada” que detentaba Álvarez “en atención a la renuncia a la misma formulada” por el hasta ahora licenciatario de la AM del centro de la Provincia.

El organismo resolvió además “delegar en el Presidente del Directorio la designación de un delegado administrador a los fines de la continuidad de los servicios, en uso de la facultad otorgada por el artículo 50, in fine, de la Ley N° 26.522, la que se extenderá hasta la nueva adjudicación de la licencia. El delegado administrador que se designe tendrá amplias y suficientes facultades para asegurar la continuidad del servicio y conservar su infraestructura, y preservar las fuentes de trabajo, hasta la nueva adjudicación”.

La radio arrastraba conflictos gremiales con su personal y Álvarez ya había adelantado dos meses atrás su firme decisión de abandonar la licencia y retirarse. Incluso, en medio del conflicto con su personal llegó a cerrar por un día la emisora.

“Mi voluntad y mis esfuerzos no alcanzaron. Más allá de lo expresado por las partes, insistir con la continuidad de la radio ha representado un perjuicio económico, anímico y de salud para los trabajadores y mi persona, como director y titular. Es hora de asumirlo y que el patrimonio total sea utilizado para resarcir lo adeudado. Por mi parte estoy abierto a toda propuesta”.

De ese modo tajante, el hasta ahora dueño de LT27 Radio La Voz del Montiel, de Villaguay, reiteró en octubre pasado el anuncio que había hecho a mitad de año: que la emisora resulta inviable económicamente y que el único camino posible es el cierre. Así se lo reveló al diario El Pueblo, aunque evitó abundar en más apreciaciones “hasta que quede clara la situación”.

“Hace 5 años vine a sumar voluntades para intentar salvarla del inminente final que se avizoraba, en términos muy dolorosos para los trabajadores y la comunidad de Villaguay, en un medio que representa tanta utilidad, historia y sentimientos”, había dicho Álvarez a finales de junio último cuando ya se avizoraba que el único camino posible para la radio era el cierre. Y dijo entonces que “a pesar de todo el esfuerzo personal en lo económico, horas de trabajo y dedicación”, no le fue posible “alcanzar los resultados ni encontrar el acompañamiento público ni privado para revertir su caída”.

La radio fue fundada por el cura José Lavini en 1971. A la muerte del sacerdote, quedó al frente de la emisora su secretaria parroquial, Alicia Fauts, y a su fallecimiento, lo hizo su esposo, Juan Carlos Andreoli, que fue quien se la vendió a Álvarez.