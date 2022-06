Fernando Cañete: “Creemos que llegamos en óptimas condiciones a las elecciones del Iosper”

El actual presidente del directorio obrero del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, confirmó que el 6 de julio irá por la reelección en el cargo, básicamente porque quiere terminar con una serie de iniciativas que ya están lanzadas y que requieren de continuidad.

En el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) Cañete resaltó que la obra social “está equilibrada, organizada, con mucha previsibilidad, con convenios funcionando, con compromisos asumidos fundamentalmente con todos los prestadores”.

También se refirió que con esfuerzo se están haciendo cargo de la cobertura de tratamientos imposible de abonar de manera personal por un afiliado; destacó que hay medicamentos que anualmente deben afrontar costos por un millón de dólares; otros que implican cada dos meses una erogación de 25 millones de pesos; o tratamientos y cirugías que demandan cifras millonarias. “Gracias a Dios, ahora (el Iosper) tiene los recursos para salir a afrontarlos”, destacó.

En otro momento de la extensa entrevista, Cañete expresó su preocupación por el aumento de casos de cáncer de mama, que en promedio registra aproximadamente 45 casos mensuales que ingresan a tratamiento oncológico.

– ¿Cómo se considera que llega a las elecciones?

-Creemos que llegamos en óptimas condiciones, porque hoy nos encontramos con una obra social que está equilibrada, organizada, con mucha previsibilidad, con convenios funcionando, con compromisos asumidos fundamentalmente con todos los prestadores; a tal punto que, por ejemplo, la Federación Médica (Femer) el viernes va a recibir el pago de los honorarios del mes de abril; no tenemos ningún tipo de deuda con sanatorios y así sucesivamente con los distintos prestadores. Hemos achicado notoriamente el índice de deuda que teníamos el año pasado; hemos adelantado y achicado plazos. Así que me parece que están dadas las condiciones para tener una obra social sustentable, por lo menos de acá a dos o tres años más.

– ¿Recuerda cuántos afiliados tenía la obra social cuando usted asumió la presidencia del directorio y cuántos tiene en la actualidad?

-Teníamos aproximadamente 293 mil afiliados y ahora tenemos casi 299 mil afiliados. En principio tenemos titulares 174 mil entre activos y pasivos; que son todos los que están habilitados para votar; y después están los adherentes, es decir, el grupo familiar. Y todo eso es lo que totaliza aproximadamente 299 mil afiliados.

-Usted dice que vienen con convenios activos; pero hay prestadores que no están funcionando. Por ejemplo, odontólogos, psicólogos.

-Con los psicólogos y psiquiatras nunca hubo convenio.

– ¿Y por qué?

-Indudablemente, las aspiraciones tal vez de los profesionales es mucho, y el valor que ofrece la obra social es poco. No ha habido la posibilidad de concretar ese punto de equilibrio como para poder afianzar un servicio.

-Es algo que ocurre, por ejemplo, también en Santa o es una cosa que se registra solo en Entre Ríos.

-No, es una cuestión del sistema. Muy pocas obras sociales tienen convenio en forma directa, salvo las obras sociales sindicales; pero dentro del territorio de las obras sociales provinciales no es muy común tener convenios. Sí, tenemos inconvenientes, siempre lo hemos dicho, con el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Entre Ríos. No obstante, seguimos trabajando. Hoy, por la mañana hubo una reunión técnica entre las dos gerencias y el Círculo Odontológico de Paraná y el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Entre Ríos. Estamos tratando de aunar criterios, hacer una evaluación sobre las pretensiones que tiene el Colegio, sobre la disponibilidad y la posibilidad que tiene el Iosper; bajo el concepto siempre que los recursos que tiene la obra social son finitos y que tratamos de distribuirlos para todos los prestadores equitativamente y de la mejor manera posible.

– ¿Cuánto cambió el presupuesto del IOSPER?, teniendo en cuenta la situación fluctuante y de crecimiento del dólar en los últimos tiempos.

-Muchísimo. Nosotros, creo que en 2014 cuando asumimos el dólar estaba 8 pesos; y hoy el dólar oficial está aproximadamente 160 pesos. Ha cambiado muchísimo. La realidad ha cambiado muchísimo. Y a eso se suma otros factores preponderantes que la obra social no puede manejar, por ejemplo y fundamentalmente con el tema de los medicamentos de alto costos. Esos medicamentos tienen elementos que uno no puede controlar, que es el tema del precio que aumenta y, por el otro lado, el tema de la variable del dólar que tampoco uno lo puede manejar; y son situaciones, que indudablemente, afectan y remarcan muy fuerte el desequilibrio que se puede tener desde el punto de vista financiero el sistema.

– ¿Cuáles son los tratamientos más caros para el Iosper?

-Los tratamientos más caros son aquellos que tiene que ver con la oncología. Una imagen de radio terapia o una radio de neuro cirugía, estamos hablando de una práctica de 400 mil o 500 mil pesos. Y hasta hace dos o tres años atrás esa práctica no existía. Y hoy tenemos que salir a darle respuesta al afiliado. Por ejemplo, pasó un hecho que me parece es preponderante: una cirugía que se hizo el viernes (pasado) el doctor (Luis) Rosseto donde es bastante onerosa y es de prótesis nada más y donde hubo una inversión de más de cinco millones de pesos. Fue una cirugía de diez horas; se hizo acá en Entre Ríos; fue muy compleja y según tengo entendido, técnicamente lo que me habían explicado es una ruptura de la aorta ascendente y descendente. Indudablemente, fue novedoso para lo que fue la medicina, fundamentalmente en la Provincia de Entre Ríos. Y eso tiene sus costos y la obra social, gracias a Dios, ahora tiene los recursos para salir a afrontarlos.

– ¿Qué fue lo más alto que tuvo que pagar el Iosper en los últimos tiempos?

-Cada dos meses, un medicamento de 25 millones de pesos. Y eso es un solo afiliado. O los famosos “Soliris” que se pagan y que representan un millón de dólares al año y que hay que afrontarlos. Son para una enfermedad determinada y vinieron para quedarse y uno tiene que salir a afrontar ese compromiso y buscar la manera que al afiliado en ningún momento le falte absolutamente la posibilidad de tener y llegar al medicamento. Después hay otras situaciones: un trasplante, seis millones de pesos. Una terapia de rehabilitación en el Fleming sale el trimestre entre ocho y nueve millones de pesos. Todas estas cuestiones que tiene que pagar el sistema; todos los afiliados somos los que afrontamos este tipo de erogaciones, porque el afiliado lo necesita.

– ¿Qué ha sido lo que más lo sorprendió en este último tiempo de coberturas o situaciones que tuvieron que hacerse cargo y que nunca les había pasado?

-Lo más novedoso para uno, el cambio de sexo es algo que se ha instalado dentro del sistema y esa necesidad hay que salir a cubrirla, por ejemplo. Un cambio de sexo donde hubo que comprar prótesis penianas para la colocación de un afiliado, donde estaba solicitando justamente la aplicación de la Ley de Género. Para mí fue una cosa novedosa.

– ¿Y eso qué costo tiene?

-Desde que se inicia hasta que finaliza el tratamiento, estamos hablando entre seis, siete u ocho millones de pesos. Dependerá del lugar donde se realice este tipo de cirugía. Un valor es en la provincia, otro distinto en Buenos Aires y otro distinto en La Plata.

-Y hay afiliados que quieren que su problema sea resuelto en Buenos Aires cuando se ha demostrado que se puede hacer en Entre Ríos.

-Sí, hay muchos. En el año podemos llegar a tener entre 150 y 200 afiliados. Un tratamiento en el Fleming por trimestre cuesta aproximadamente ocho millones de pesos y acá, en Entre Ríos, con mucha furia estamos hablando de 800 mil pesos el trimestre. Es mucha la diferencia. Por eso nosotros insistimos que el Iosper es una obra social provincial; tiene la responsabilidad de brindar el servicio de prestación en la provincia de Entre Ríos. Y comentaba recién que hay buena medicina y lo que tenemos que hacer es aprovecharla.