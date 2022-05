En Concordia, la UCR de Entre Ríos debatió los lineamientos para un proyecto de provincia*

Se desarrolló un nuevo evento de Planificación Estratégica para el Desarrollo de Entre Ríos que lleva adelante el Radicalismo provincial junto al rectorado y los comités departamentales y locales. Este sábado 28 de mayo en el Centro de Convenciones de Concordia, alrededor de 250 correligionarios se congregaron en el cuarto encuentro regional correspondiente a los departamentos de Concordia, Colón, Villaguay y San Salvador.

La jornada de trabajo se desarrolló con la metodología de la planificación estratégica situacional a través de 12 comisiones que se abocaron a estudiar y debatir los principales obstáculos que impiden el desarrollo de las oportunidades para los entrerrianos, así como posibles estrategias de políticas para transformarlos. Paralelamente a estos grupos de trabajo, funcionó un grupo que abordó la temática específica del sector Salud que se dedicó a profundizar el análisis de la situación sanitaria en la región y en la provincia.

Como parte de la riqueza de este gran proceso de debate radical, el sábado se encontraron ex Rectores del Instituto de Políticas Públicas y Formación Política de la UCR ER quienes, junto al actual rector, Marcelo Monfort, destacaron la historia reciente de actividades de formación partidaria y ciudadana. También, en la jornada tuvo lugar una nutrida reunión del Foro de Abogados Radicales quienes adelantaron algunas líneas de análisis sobre la dimensión jurídica que debe atender el Plan de Desarrollo del radicalismo.

Estamos convencidos de que ya no hay tiempo para improvisaciones y de que no se gobierna lo que no se conoce. Este proceso de planeamiento es virtuoso por cuanto convoca al pleno de su vida interna partidaria a participar y comprometerse en la construcción colectiva de un programa ambicioso que tenga por objetivo el diseño de una provincia que todos nos merecemos tener así como también mueve a otros niveles de trabajo partidario y de gestión a dedicarse a planificar en política.

Agenda de planificación

El próximo compromiso de planificación de los radicales tiene fecha para el 28 de junio próximo cuando los departamentos de Uruguay, Gualeguaychú, Tala e Islas del Ibicuy se reúnan en la Histórica para analizar las problemáticas provinciales y regionales y formulen sus propuestas desde el ideario radical.

Informe del Comité Provincial UCR Entre Ríos – Rectorado – Equipo Coordinador