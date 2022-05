Futbol: Detalles sobre la seguridad para el clásico

La Comisaría Hasenkamp de la Policía de Entre Ríos informó detalles sobre la seguridad para el Clásico local de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña entre Atletico Hasenkamp (local) vs Juventud Sarmiento (visitante). Se permitirá el ingreso de equipo de mate, el ingreso de banderas no mayor a tres metros de longitud, las cuales deberán de estar colocadas en un espacio donde no perjudique la visión del personal policial. El ingreso de sillones. El ingreso de 03 elementos de percusión sin elementos contundente para su utilización (palillos) y 01 instrumento de viento de los cuales, quienes los utilicen serán identificado en una planilla al ingreso a fin de determinar responsabilidad en el caso de que produzca algún incidente con los mismos. No está permitido ningún tipo de pirotecnia, bombas de humo, rollos de papeles, sombrillas ni el ingreso de vehículos particulares al estadio. Dichas medidas fueron consensuadas el día Jueves 19 del corrientes entre los representantes de ambos Clubes, el Jefe de Comisaría Hasenkamp y presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña mediante Acta de Acuerdo refrendada. El fin de las siguientes autorizaciones es ir recuperando el ámbito familiar y social en los estadios de Fútbol y así erradicar la violencia, se pide conciencia a los asistentes de dicho evento ya que de notarse algún tipo de conflictos violentos dichas autorizaciones serán retrotraídas. Sepamos aprovechar esta oportunidad y hagamos entre todos que el fútbol sea una fiesta de la cual puedan disfrutas todos/as.

Fdo Crío Ppal Aguair Sergio Jefe de Cria Hasenkamp.

