Iniciaron en Concepción del Uruguay un proceso de revisión de su Código de Ordenamiento Urbano.

La ciudad de Concepción del Uruguay ha comenzado un proceso de revisión de su Código de Ordenamiento Urbano y desde el Centro Cultural Justo José de Urquiza emitieron un comunicado en el que valoran la iniciativa, considerándola "una oportunidad que debería aprovecharse adecuadamente para algo más que una mera reforma de la normativa, o sea poner en marcha un sistema que permita planificar y gestionar exitosamente de manera continua el desarrollo urbano de la ciudad".En el documento, firmado por el presidente del Centro, Hugo Barreto, y por el vicepresidente, Carlos Canavessi, la entidad resalta especialmente su interés por "la protección y el cuidado del riquísimo y muchas veces infravalorado y hasta desconocido patrimonio cultural de la ciudad de Concepción del Uruguay, Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos y Cuna de la Organización Nacional, entre otros títulos que podemos mostrar con orgullo"."Lamentablemente -sostienen-carecemos todavía de una normativa y de instrumentos de gestión eficaces para la protección y el cuidado integral de nuestro patrimonio cultural. Algunos de sus bienes más valiosos están degradados por falta de adecuado mantenimiento por usos inconvenientes o diversos factores.Ese riquísimo patrimonio construido puede y debe cumplir un rol fundamental en la revitalización del centro histórico de la ciudad, con todo lo que ello implica en términos de desarrollo turístico, afianzamiento de la identidad local, promoción de la cultura, mejoramiento de la calidad de vida, etc".En párrafos siguientes, la institución reitera su propuesta para que "la casa de Urquiza" sea destinada "a albergar un proyecto que estamos impulsando de manera prioritaria: la concreción del Museo de la Organización Nacional".La entidad considera que tal propuesta "es perfectamente compatible y coherente con otras que han formado parte de diversos procesos de planificación, tal como el Proyecto 8 'Centro Cultural Casa de Urquiza' de la Revisión del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay del año 2010. Entendemos que estos edificios significativos a recuperar y refuncionalizar – además de la Casa de Urquiza, el Mercado 3 de febrero, la sede original de la Escuela Normal, etc. – no deben ser elementos aislados, sino que por el contrario deben constituir hitos articulados en un programa integral de mejoramiento del centro histórico de la ciudad y de revalorización de su patrimonio cultural, vinculados por el espacio público y por el ámbito jerarquizado de la Plaza Ramírez. En ese sentido es pertinente señalar la necesidad de tener especial consideración con las pautas de zonificación y los indicadores urbanísticos a aplicar al centro histórico de la ciudad en el nuevo código, en función precisamente de su enorme valor histórico y patrimonial. Es por ello que se impone no solo la necesidad de proteger concretamente los exponentes más valiosos del patrimonio a través de los instrumentos normativos y de gestión que combinen armoniosamente restricciones e incentivos, teniendo en cuenta experiencias exitosas y las tendencias más avanzadas en la materia, sino también la de promover nuevas intervenciones que sean respetuosas y sinérgicas con ese patrimonio que nos viene del pasado, que nos interpela y nos compromete».

