Vitor: “El gobierno provincial bajó línea para el desplazamiento de Goyeneche”

El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná) planteó las “graves irregularidades” que se vienen observando en el proceso de jury de enjuiciamiento que se le sigue a la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción destituida, Cecilia Goyeneche.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Vitor dijo que mira “con preocupación” el proceso de jury contra Goyeneche “no solo como legislador y abogado sino como un ciudadano entrerriano”.

“Veníamos advirtiendo de la situación irregular que se está dando en el procedimiento; por este mismo medio ya había dicho que se veían graves irregularidades ya que el rol del acusador puesto en manos de alguien que es conjuez, no está previsto en ninguna ley, se cae de maduro; y quienes están en el derecho saben que estas cosas, a la larga, no iban a prosperar. Así se dio con este fallo de la Corte, donde lamentablemente tuvo que recurrir la doctora Goyeneche porque acá otras instancias no le habían dado lugar”, precisó.

En tal sentido, planteó que “es importante tener un procedimiento claro” y remarcó que “hace tiempo vengo diciendo que jury de enjuiciamiento y juicio político no se han reglamentado desde 2008 en que se reformó la Constitución provincial, son 14 años”. Al respecto, sostuvo: “Sobre esto presenté dos proyectos, pero no se hace porque hay una notoria idea de dejarlo así porque permite la discrecionalidad, que haya cuestiones que no están reglamentadas y no sean del todo claras lo que permite la arbitrariedad, y es lo que hemos visto estos días”.

Mencionó asimismo que “también llamó la atención que se quisiera cortar la transmisión del proceso de jury sin motivo porque mientas más claro, más transparente y más la ciudadanía se entera, es mejor para todos”.

En este contexto, manifestó como “una preocupación personal, el silencio del gobierno provincial; porque si bien dicen que se mantienen al margen, uno sabe que ha bajado línea a sus operadores políticos para que tengan una determinada línea que es el desplazamiento de la doctora Goyeneche. Aunque lo nieguen, es así”. Y agregó como agravante que “en el jury la Legislatura tiene dos representantes, uno por el Senado y otro por la Cámara de Diputados, sobre lo cual nosotros planteábamos que el suplente en cada caso sea de la oposición, pero cuando vino la renovación no nos dieron ninguna posibilidad de poner al suplente en el jury con lo cual estaba claro que desde el gobierno provincial no iban a dejar ningún espacio para tratar de influir en el jury”.

Marco también que “el gobierno hace como que no pasó nada pero la Corte ha fallado en este sentido, es el más alto tribunal del país” y consideró que “se debe tomar una resolución rápidamente en el jury que hoy vemos que está parado”.

Consultado por el futuro del procedimiento, Vitor señaló que “han pasado cosas que no estaban previstas y uno no puede aventurar sobre lo que va a pasar, pero el fallo de la Corte es contundente y está claro que se actuó más allá de la Constitución y del debido proceso con lo cual debería actuarse en el sentido del fallo de la Corte”. De todos modos, aclaró: “A veces la capacidad de sorpresa o de asombro se ve superada”.

“Creo que después de esto tendría que haber un antes y un después, tener un procedimiento claro, tener decisiones de acuerdo a la ley, en relación al debido proceso y a las garantías constitucionales. Tendría que marcarse un punto de inflexión y ver que las decisiones de los representantes de la Justicia también estén en línea con eso, porque de otro modo se afecta la institucionalidad de la provincia”, definió.

El legislador lamentó también que “tiene que haber un punto de inflexión, porque desde hace tiempo daba la impresión que ya estaba la sentencia de destitución de la doctora Goyeneche decidida antes de que termine el proceso. E incluso se hablaba el viernes pasado que ni bien terminaran los alegatos iban a sacar la sentencia, por temor a que la Corte tomara la medida que tomó. Son cosas que afectan la institucionalidad de la provincia”.

“Nosotros queremos una justicia independiente, una justicia cercana a la gente, que combata la corrupción, porque lamentablemente muchas veces en la historia de la provincia se ha mirado para otro lado. Goyeneche ha sido una persona que ha puesto un compromiso importante en la lucha contra la corrupción y da la impresión de que por eso la quieren desplazar”, opinó.

Por último, apuntó que “los legisladores del oficialismo están como en una evasiva, ayer hubo sesión y no hablan de este tema. Tanto desde el gobierno provincial, como el Superior Tribunal de Justicia y los representantes del jury tienen que acatar el fallo. Esperemos que la decisión que se tome sea en función del fallo que dictó la Corte”.