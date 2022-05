Visibilizar y potenciar experiencias en gestión

El sábado en Paraná, mujeres de Entre Ríos Cambia, compartieron una jornada de trabajo sobre experiencias de gobierno que generaron transformaciones en sus localidades como en los casos de Crespo, Ramirez, Chajarì, Colon y Hasenkamp, expusieron programas y normativas que resultaron exitosas para dar respuesta a alguna problemática concreta y que se sostienen en el tiempo.

Jorge Izaguirre, referente de Paraná Cambia, fue el encargado de la bienvenida a mujeres de Hernandarias, Concepción del Uruguay, Colòn, Concordia, Gobernador Etchevehere, Paraná, Ramírez, Crespo, Aldea Spatzenkutter, Bovril, Conscripto Bernardi, Nogoyá, Aranguren, Hasenkamp, Colonia Ensayo, Chajarì y destaco: «celebramos la participación política, la apertura de este proyecto provincial sumando vecinas en forma permanente y con instancias de discusión política. La idea es seguir sumando estos espacios de aprendizaje porque en estos años estamos demostrando que JXC está en condiciones de llevar adelante gestiones exitosas que respondan a las necesidades de la gente, con una impronta innovadora como las experiencias que podemos conocer hoy. Paraná Cambia, se suma activamente a estaos encuentros para construir una propuesta de cara al 2023”

REFERENTES. La viceintendenta de nuestra ciudad, Josefina Leiva Chávez, contó la experiencia que iniciaron en formación en Programación para mujeres. «Se planteo la necesidad de generar formación en este tema porque es una salida laboral a escala global. Sumamos a la carrera que se dicta en nuestra ciudad en convenio con la UTN, un programa para que las mujeres que no se animan a iniciar la estos estudios, accedan a un Club de programadoras, y a través de juegos desarrollan habilidades en programación. Queremos romper con la tendencia de que las mujeres no se preparan en este tema, además es una herramienta valiosa para quienes no pueden viajar a estudiar a otra ciudad.”

Desde Colon, la Concejala Elena Acosta expone: “Me encontré con una desconexión entre los Concejales y la sociedad cuando asumí. Así que me propuse buscar la forma de acercarnos a la gente.Nos encontramos con problemas en dos escuelas con 3000 alumnos. Busque información para declarar la emergencia edilicia y activar los reclamos a Infraestructura de la provincia y la Dirección General de Escuelas y a los Legisladores. Porque no podemos desentendernos aunque sea una responsabilidad provincial. Estamos en proceso de darle solución.”

Flavia Pamberger es viceintendenta de Ramirez y vicepresidenta de la UCR de la provincia de Entre Ríos. Al momento de exponer, sumó: “Tomamos el tema del basural, eran 7 hectáreas de montañas de basura a cielo abierto, logramos una reconversión para la disposición final de los residuos y limpiamos todo. Implementamos un plan de separación de residuos en origen, casa por casa, con ayuda de diferentes organizaciones. Creamos una cooperativa de recicladores, ellos venden el material. Aprendimos a ver a la basura como un recurso económico y empezamos a trabajar en economía circular. Ocho personas, viven de lo que reciclan en buenas condiciones de trabajo. En este tema fue clave la cuestión educativa. Estamos conscientes de que éste es el camino. Que hay que involucrarse a pesar de tener todas las puertas cerradas, no rendirse, apostar a la igualdad y generar oportunidades de trabajo.”

Fabiola Fochesatto Brunini, es de Chajarì está al frente de la Dirección de Educación y comparte: “Pusimos mucha energía y trabajo en educación no formal. Trabajamos con la fuerza de la gente que nos exige y empuja para que todo esto pueda concretarse. Nos encontramos con que muchos gurises que deciden no estudiar, demandan formarse para el trabajo. Avanzamos en la conformación de un Centro de Capacitación Laboral que se creó por ordenanza municipal. Està destinado a jóvenes y adultos que se capacitan en oficios y también en formación digital para la reconversión que se da en muchos casos a nuevos trabajos. La otra parte fue la capacitación laboral al personal municipal, que también mejora la calidad institucional. La oferta comprende: construcción, citricultura, trabajos en madera, informática, diseño grafico, peluquería, electricidad, colocación de pisos, etc. Convocamos a una mujer para que capacite en albañilería y fue un éxito. Ya se capacitación más de 250 personas. La mejor política social es el trabajo, por eso impulsamos esta herramienta.”

Por último, expuso la concejala Elina Ruda de Crespo, quien afirmó: “El cambio cultural es una tarea diaria y constante, se necesita compromiso. En Crespo, desde la experiencia en Educación Financiera, trabajamos la autonomía y empoderamiento en mujeres. Es un problema común para muchas que no accedimos a la educación financiera, por eso decidimos que esto tenía que ser una política pública. Apenas comenzamos y ya tenemos 150 inscriptas. Muchas veces no sabemos hasta donde llegamos con lo que emprendemos, porque pensamos en el escenario de las mujeres que no pueden salir de la violencia por no tener este conocimiento, pero después nos encontramos con mujeres que trabajan en el campo, pero no manejan su dinero, mujeres viudas, que tienen que aprender solas y emprendedoras que necesitan fortalecer su negocio. La demanda es enorme. Arrancamos con registro de gastos, elaboración de presupuesto, uso de tarjetas, cálculo de costos, etc, para tener hábitos que contribuyan a la salud financiera.

Acompañaron el encuentro, el diputado nacional Pedro Galimberti y el diputado provincial, Julian Maneiro. La idea es repetir estas jornadas para seguir fortaleciendo la red que ya cuenta con militantes en toda la provincia.

«Motivadas en generar la réplica de estas acciones en otras ciudades, estos encuentros son fundamentales para crecer como espacio y para acompañar la formación permanente de mujeres que se preparan para asumir responsabilidades de gobierno» explicaron desde la organización.