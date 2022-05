Brupbacher: «El nuevo aumento de combustibles afecta a todos los sectores y el gobierno provincial no hace nada»

El diputado provincial y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la cámara de Diputados de Entre Ríos, Uriel Brupbacher (Juntos por el Cambio – UCR), manifestó su preocupación frente al nuevo aumento de los combustibles, que se hizo efectivo en el comienzo de esta semana en Entre Ríos y en las demás provincias del país.

“Es una situación que se está volviendo habitual y que afecta de forma directa el bolsillo de la gente. Las tres subas aplicadas en este 2022 suman un salto de hasta el 41%, superando ya todo lo aumentado en 2021. A los entrerrianos nos gustaría saber cuál es el plan energético para la provincia; ya hemos presentado un pedido de informes, hasta ahora sin respuesta, porque solo se ven acciones aisladas que siempre perjudican a los mismos”.

El legislador explicó que si bien el gobierno nacional es el que debe ocuparse y buscar el camino para regular y controlar los aumentos de los combustibles, el gobierno provincial no puede ser un espectador en todo esto. “Comprendo el aumento de los costos internacionales pero también hay que mirar a la gente que no da más y que ve cómo el sueldo se le esfuma de las manos, cada vez compra menos y vive peor”.

“En el caso de los combustibles, estos aumentos se trasladan de forma directa a los otros precios y es inflación asegurada”, explicó Brubpacher. Y concluyó: “Para los que producen es casi imposible sostener la cadena, cuando vuelven a querer invertir, luego de la cosecha, por ejemplo. Si no se trabaja con tiempo, contemplando a todos los sectores, viendo cómo ayudamos a cada uno, no con limosnas si no con condiciones básicas para que cada uno haga su trabajo, los resultados están a la vista”.