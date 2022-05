Columna de Opinión: Ante los comentarios, publicaciones en medios y portales, sobre un aumento desmesurado en las dietas de los miembros del Concejo Deliberante de Sauce de Luna que superaría el 200%.

Por

Estas publicaciones han provocado comentarios de variada interpretación y menciones poco prudentes, faltas de información y análisis del asunto en cuestión.

En referencia a las dietas que pasarían a percibir los Concejales y que se pretendía fijar en un 40% de los haberes del presidente Municipal el que se establece mediante Ordenanza N° 220/12 se determina en el valor de 2 Categorías 1 siendo $ 43411,22 x2= 86822, el 40% de este valor es lo que correspondería a los Concejales, este importe es lo

presupuestado para el presente año 2022, por lo que de ser reales los montos maliciosamente publicados esta modificación y aumento de las dietas debía ir acompañada sin más trámites de la respectiva ampliación en el Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, tema que no contempla la Ordenanza.

Independientemente, luego de la sesión y no habiendo transcurrido 48 Hs. Se advierte una posible mal interpretación a lo que sin más trámites se redacta con fecha 29/04/2022 nota al Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal pidiendo se VETE en pleno, y se envíe un nuevo proyecto integral para determinar fehacientemente las remuneraciones del Personal Político y Funcionarios.

A la fecha el Presidente Municipal, Secretario/a y Vice Intendente/a perciben además el 150% por gastos de Representación y Funciones (este ítem no se prevé para los Concejales) para quienes nos consultan cuanto cobran los funcionarios del Departamento Ejecutivo esta establecido el 80% la Secretaria de Gobierno 60 % el Vice Intendente; Como bien se desprende de una entrevista al Pte. Municipal quien evadió dar a conocer u/o no tiene

en claro cuanto percibe ya que además de su sueldo, gastos de representación y funciones se incorporan gastos por traslados, reintegros de gastos por estadía, de cortesías y homenajes , lo que significa que los costos extras varían diariamente.

Cabe reiterar que los integrantes del HCD, no percibimos gastos de representación ni viáticos solo se tiene asignado por Presupuesto una partida de $ 20.000 mensuales para los 7 Concejales y que debemos rendir y justificar estrictamente no así el caso de la Presidente del Concejo que aún perteneciendo al HCD. Goza del amparo de las asignaciones Presupuestarias del Dpto. Ejecutivo Municipal.

En el intento de hallar claridad debemos expresar nuestro asombro y sorpresa de la celeridad de datos llevados a la opinión pública, con la malicia manifiesta ya que aún sin análisis en particular del caso se regaba con datos y cifras que sólo confundían a parte de la comunidad.

Como muchos saben estos actos de teatrizacion, puesta en escena y mitomanía a los que ya nos está acostumbrando el Presidente Municipal y algunos de sus funcionarios, no es más que confundir a la comunidad a la que debemos el mayor de los respeto o tal vez tapar otras cuestiones.

Si analizamos la sesión del día 27/04/2022 talvez algo podremos entender, por una parte las errores en parte de contenido de la Ordenanza , los que inmediatamente de ser advertidos y reconocidos se procede mediante nota de fecha 29/ 04/ 2022 al pedido de Respectivo VETO por parte de los Concejales autores .

• Cabe destacar por otra parte que en esa misma Sesión y no se da a conocimiento que entre otros temas fue aprobado por unanimidad de los Concejales un proyecto de Ordenanza autoría de la Concejal Berezaga, por la que se Asigna una partida Presupuestaria , destinada al “FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE

SERVICIOS PARA EMPRENDIMIENTOS LOCALES», Mediante el programa de créditos Municipales a Emprendimientos Productivos de la Localidad de Sauce de Luna , que Beneficiara a más de 50 familias en el transcurso del año. ( Esta Ordenanza que al ser aprobada por los 3 bloques será tenida en cuenta por el Departamento Ejecutivo..?) En

esa misma sesión que tampoco se informa se pidió el tratamiento de una Ordenanza que fuera presentada en el 2021 , que trata la adhesión a los valores del Salario mínimo vital y móvil para los trabajadores del Municipio de Sauce de Luna este proyecto aún estando el cuerpo Soberanamente constituido en Comisión fue negado

el tratamiento por la Presidente del HCD. Aún cuando el cuerpo en sesión es soberano, de todo esto no cabe otra interpretación que no sea la de desprestigiar la labor del Concejo y atacar particularmente tras las sombra haciéndose los distraídos a cuestiones y exigencias de este Concejo Deliberante como lo son pedidos Informes que

hacen de a las Cuentas Publicas y que como representantes debemos conocer como

así la comunidad toda.

