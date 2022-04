Cazadores de jabalíes en la zona rural de Hasenkamp

Los infractores se trasladaban en camioneta con dos chanchos jabalíes eviscerados, enteros y sin cuerear, de unos 40 kilos cada uno. Uno de las personas poseía licencia de caza, pero carecía de autorización para ingresar al campo.

A raíz de dicha intervención, se detectó, cazadores de jabalíes en la zona rural de General Güemes, quienes fueron interdictados en momentos de llevarse a cabo un control vehicular e identificación de personas.

El procedimiento tuvo lugar en cercanías a la localidad de Hasenkamp. Allí se identificó a tres hombres, de 20, 43 y 56 años, que se conducían en una pick up Chevrolet, cabina simple, en la que transportaban dos animales de la fauna silvestre, más precisamente de la especie Chancho Jabalí, eviscerados, sin cuerear y con cabeza, de aproximadamente 40 kilos cada uno.

Uno de los infractores poseía licencia de caza, pero carecía de autorización de productores agropecuarios para ingresar al campo y se encontraba ejerciendo la actividad cinegética en horas nocturnas, valiéndose de luz artificial, maniobra terminantemente prohibida, por la desventaja con la presa.

Se procedió a labrar el acta de infracción por violación a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, secuestrando un Fusil, tiro a tiro, calibre .308 marca MOSSBERG, con mira telescópica. El sujeto aportó documentación y licencia habilitante para el manejo de armas. No se decomisó la carne de los animales salvajes que les fue hallada, siendo restituida para su aprovechamiento alimenticio.

Los otros dos sujetos no tenían acreditación alguna, ni siquiera ostentaban la condición de Legítimos Usuarios de armas de fuego. Sin embargo, se localizó en su poder dos armas de fuego: una escopeta calibre .12 marca HATSAN y un fusil calibre .223 marca CZ, de los cuales aportaron documentación, pero no pudieron justificar la tenencia, ya que no son usuario de armas habilitados por la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Se informó los pormenores a la Fiscalía de Investigación y Litigación, disponiendo el inicio de un legajo por Tenencia ilegal de armas, artículo 189 Bis del Código Penal Argentino. Fueron identificados ambos en el lugar, secuestrándose las armas y remitiéndolas a la Dirección Criminalística, para su peritaje de aptitud y funcionamiento.(Fuente: Debate Abierto)