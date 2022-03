Los planteos que formularon los gremios docentes

Tras la reunión paritaria -que tuvo lugar este viernes en la Secretaría de Trabajo- el titular de Agmer, Marcelo Pagani, dijo a El Once que le planteó que “los tramos no pueden ir más allá del mes de agosto y que, de haber un aumento, se pague con los haberes de marzo o por complementaria”.

“Dejamos en claro que necesitamos ir recuperando el poder adquisitivo que perdimos durante los últimos años”, sostuvo, al tiempo que aclaró que aceptan el 45,5%, pero quieren el acortamiento de los tramos y que parte de ese porcentaje sea considerado parte del recupero de 2020 “.

En el encuentro también exigieron que “la paritaria se mantenga abierta debido a que el proceso inflacionario es muy complicado”.

Finalmente, Pagani señaló que “el CGE tomó la demanda de los sindicatos y se pasó a un cuarto intermedio para el martes a las 11”.

Por su parte, el dirigente de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela, brindó más precisiones sobre el reclamo de los gremios para recuperar lo perdido en el 2020: “Queremos que el Gobierno provincial nos entregue una hoja de ruta donde diga cómo va a devolver el 16% que perdimos en el 2020, cuando la inflación fue del 36,1% y recibimos un 20% de recomposición salarial”.

Otra de las demandas de los gremios es la devolución de los descuentos que se hicieron de los días de paro.

De parte del sindicato que nuclea a los docentes privados (Sadop) también se manifestó “la necesidad de que el 21,21 % sea otorgado por planilla complementaria para ser cobrado con marzo, así como la necesidad de recuperar el 16% perdido en 2020”.

Coincidieron con el resto de los gremios en la importancia de que la paritaria salarial debe queda abierta.

En representación de Sadop estuvieron presentes la Licenciada Alejandra Frank y la Profesora Malvina Britos.

Por último, la titular de UDA, Mirta Raya, manifestó sus expectativas con respecto a la posibilidad de que el martes se arribe a un acuerdo y que el ciclo lectivo retome su normalidad.

• Los pedidos concretos

A continuación, las demandas presentadas al Gobierno provincial:

– Que el aumento del 45,45% se termine de percibir a más tardar en el mes de agosto del corriente año.

– Que el proceso de negociación colectiva (paritaria) quede abierta para analizar evolución de la inflación y situación del Código 029.

– Que el primer tramo del aumento de 21,21% se cobre con el sueldo de marzo de 2022 o por complementaria de marzo de 2022.

– Que la diferencia entre el 45,45% y la inflación acumulada a agosto sea la recomposición genuina para esta primera parte del año-

– Convocar a reunión de continuidad de la negociación colectiva para tratar la temática salarial para que se celebre no más allá del mes de agosto. APF.

