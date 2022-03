Brupbacher: “La alianza gobernante carece de responsabilidad”

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (JXC), se mostró preocupado por el rumbo que ha tomado el gobierno nacional en los temas económicos y sociales y criticó las últimas medidas anunciadas.

“Sin lugar a dudas, la alianza gobernante del Frente de Todos carece de responsabilidad a la hora de decidir temas importantes para el futuro de los argentinos. La improvisación constante y sus disputas internas ponen a nuestro país en una situación preocupante y cada día más compleja. Es hora que empiecen a gobernar, hace dos años ganaron, pero juegan a hacernos creer que son oficialismo y oposición de su propio presidente”, afirmó Brupbacher.

En referencia a las últimas medidas, resaltó que “tiempo atrás el propio presidente dijo que no tenían un plan económico y por lo que se ve, el gobierno no ha podido acordar cuestiones básicas para garantizar su propia institucionalidad. La aprobación del crédito con el FMI es un claro ejemplo, que fue posible gracias a una oposición responsable que garantizó los votos, ya que si era por el capricho de la Cámpora caímos en default”.

Y continuó: “Las medidas de la llamada ´guerra contra la inflación´ son las mismas recetas del pasado, que ya fracasaron y que ya generaron muchos problemas. Yo me preguntó ¿alguien cree que van a funcionar ahora? El gobierno debe entender que se terminó la fiesta, que las excusas ya no valen, que los impuestazos entre gallos y medianoche no van más y que es hora de dejar de exprimir a quienes trabajan y producen en la Argentina”.

Al ser consultado por los efectos de dichas medidas enumeró que: “las consecuencias serán negativos como lo fueron en el pasado, si a la inflación creciente le sumamos más impuestos, más restricciones y más presión fiscal, es inevitable que eso impacte en los niveles de empleo y en la actividad económica en general. En lugar de empujar la rueda para adelante, el gobierno pone trabas en el camino y nos empuja al abismo”, sentenció el diputado radical.