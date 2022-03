Schneider abrió el período de Sesiones 2022 del Concejo Deliberante de Crespo

El intendente, Darío Schneider, realizó la apertura del período de Sesiones Ordinarias 2022 del Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo. En la oportunidad el intendente presentó el informe anual de gestión 2021, conforme lo establece el Artículo 108°, Inc. h) de la Ley N° 10027 y modificatoria Ley Nº 10082, “Ley Orgánica de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos».

• ECONOMÍA

«En cuanto a la situación de la tesorería al comienzo y cierre del ejercicio, se informa que el resultado del ejercicio arroja un resultado de superávit por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 ($136.214.434,68.-)».

«Hemos logrado consolidar, repitiendo los resultados del ejercicio anterior, una situación superavitaria que nos permite afrontar el plan de acción previsto para el corriente ejercicio con una aceptable solidez financiera».

«La deuda pública total representa a la fecha de cierre el 10,94% del total de recursos ejecutados durante el ejercicio, contra el 15,34% que representaba al cierre del ejercicio anterior».

«Siempre destacamos al Parque Industrial Crespo como un ejemplo del compromiso con la cultura del trabajo que caracteriza a nuestra ciudad. En 2021, realizamos el 4° Relevamiento Económico Productivo del PIC. En esta oportunidad se relevaron 29 empresas activas al 31 de diciembre de 2020, lo que nos permite medir la actividad económica, generación de empleo, inversiones, requerimientos de mano de obra y mejoras en infraestructura como así también el desarrollo de tecnologías».

«La transparencia es un pilar de nuestra gestión de gobierno. En 2021 participamos de una nueva edición del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas, organizado por la Fundación Conocimiento Abierto, obteniendo el primer puesto del ranking junto a Bahía Blanca y General Pueyrredón».

• SALUD

«Desde el Centro de Ayuda al Niño, se realizaron intervenciones, diagnósticos y tratamientos profesionales con 85 niños y niñas de nuestra ciudad».

«Seguimos trabajando desde los distintos Centros de Atención Primaria Municipales haciendo prevención en salud y sumando nuevas prestaciones para la familia crespense, tales como la instalación de un Mamógrafo, adquirido por la Fundación 1 Ángel de Argentina».

«El Servicio de Asistencia y Traslado Municipal, realizó durante el año 2021, 1015 salidas dentro de nuestra Ciudad, convirtiéndose en estos seis años de funcionamiento, en un servicio vital para nuestros vecinos. En noviembre pasado se suspendió el convenio suscripto en 2016, dictado por resolución Nº5179 del Ministerio de Salud. Al respecto, informo que se acordó con dicho organismo la firma de un nuevo convenio, que tendrá lugar el próximo día 16 de marzo».

• EDUCACIÓN

«Los recursos destinados para la educación constituyen una inversión, que apuntala el presente de nuestra Ciudad y su Microrregión y garantiza un futuro de crecimiento, prosperidad y desarrollo humano, económico y social sustentable».

«Asistimos a las instituciones educativas de la ciudad y a la Biblioteca Popular Orientación cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los seis bimestres del año del Fondo Municipal de Asistencia a la Educación, transfiriendo un total de $12.066.016».

«También nos ocupamos de fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, implementando el ‘Taller de Apoyo Escolar’, para el nivel primario y secundario, recibiendo este apoyo escolar gratuito 63 estudiantes».

«El municipio promueve, acompaña y sostiene desde hace varios años, procesos de formación en distintos niveles a través del trabajo conjunto, permitiendo a jóvenes y adultos contar con propuestas de nivel superior, de capacitación laboral y formación profesional. Capacitar es brindar oportunidades a más personas por más tiempo. En este contexto se ofreció durante el año 2021 un total de 15 propuestas de formación (11 gratuitas y 4 con arancel subsidiado), a la que accedieron 159 personas».

• OBRAS PÚBLICAS

«Comenzando el séptimo año de gestión, el déficit estructural que teníamos desde hace años ha sido superado y transformado en superávit, y los niveles de inversión mejoran paulatinamente y se hace en forma integral e inclusiva de manera de abarcar todo el universo de la vida de los crespenses».

«En este sentido la inversión permite tener una mejora continua en la prestación de servicios y obra pública. Al respecto durante 2021 se invirtieron $12.073.350,00 en nuevo equipamiento, consistente en un Camión Iveco Tector 170E28, una Caja Volcadora y Acoplado Volcador. Además, se realizaron inversiones en reparaciones de: 8 electrobombas y 1550 metros de cañerías del servicio cloacal en distintos puntos de la ciudad por un monto de $4.700.000,00. También se repararon 5 electrobombas en el Servicio de Agua Potable por $1.900.000 y se realizaron 318 metros lineales de desagües pluviales por $11.930.000».

«En cuanto a la obra y trabajos públicos, que contempla infraestructura, mejoramiento vial y de espacios públicos, se ejecutaron a través de nuestro sistema de obra pública por consorcios, 1090 ml de pavimento nuevo en HºAº, por un monto de $52.450.000 y por administración se ejecutaron 1609 ml en obras de repavimentación y pavimentos nuevos, en material flexible y HºAº, por un monto $26.309.639,49, en distintos puntos de la ciudad».

«También se ejecutaron distintos trabajos por administración, como la refuncionalización y puesta en valor de esta Sala Eva Perón con una inversión de aproximadamente $10.000.000 y la ‘Plaza de Los Sueños’ en Barrio San Isidro que demandó una inversión de $10.000.000».

«Durante estos primeros días de 2022, ya se pusieron en marcha procesos licitatorios con diversos destinos. Adquisición de material para construcción de calles por $28.449.910; materiales para alumbrado público por $20.890.104,90 y está en proceso de estudio y presupuesto, una licitación de bacheo y repavimentación con material flexible para distintas calles de la ciudad, que abarca la obra de Avda. Los Constituyentes, en los tramos de mayor deterioro y también la pavimentación de las primeras cuadras de Jorge Heinze, como parte del proyecto de puesta en valor y jerarquización del acceso sur de la ciudad.

• AMBIENTE

«Se encuentra en ejecución la Bicisenda, en su primer tramo sobre Avda. Los Constituyentes, que tiene como objetivo promover el transporte limpio y saludable».

«También tendrá continuidad la obra del Biodigestor, que nos permitirá avanzar en la generación de energías renovables, más precisamente en la generación de BioGas, a partir de material orgánico, encontrándose en curso la adquisición del equipamiento del biodigestor con una inversión superior a los 3,5 millones de pesos».

«La puesta en funcionamiento del proceso de fabricación de BloquePets, hace posible contar con un material, innovador y amigable con el medio ambiente, que puede ser aplicado a la ejecución de viviendas sociales, fortaleciendo el concepto de separación de residuos en domicilio, recuperación y reciclado, transformándose en un nuevo producto que vuelve a la comunidad».

Sobre el cierre, Darío Schneider agradeció a los crespenses por el esfuerzo como comunidad para afrontar y transitar tiempos que no son fáciles. «Juntos vamos superando momentos complejos, por lo que me permito reiterar la enorme satisfacción y orgullo que me genera estar al frente de este municipio, que se supera cada día, que no baja los brazos ante las dificultades, todo lo contrario, las enfrenta con valentía, más orgullo siento cuando veo detrás de estas líneas el trabajo y compromiso de toda una ciudad, que apuesta al progreso, al crecimiento, que premia el esfuerzo, por eso los invito a seguir trabajando juntos, para consolidar y continuar haciendo de Crespo una ciudad más inclusiva, solidaria, democrática, amigable con el medio ambiente y que crece y progresa de la mano de la cultura del trabajo».

La apertura del período de Sesiones Ordinarias 2022 del Concejo Deliberante se realizó el martes 1º de marzo en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’, con la presencia de Miguel Berns (presidente); Evangelina Schmidt (secretaria legislativa) y los concejales Javier Malavassi, María Elina Ruda, Andrés Spreafico, Cintia Marrón, Damián Weiss, Flavia Barón y Carlos Pfeiffer (Frente Crespo Nos Une-Cambiemos); María de los Angeles Ríos, Javier Fontana, Solana Piedrabuena y Humberto Giménez (Frente Justicialista CREER Entre Ríos).