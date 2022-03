AGMER aclaró que “el conflicto salarial docente no está terminado ni cerrado”

Luego que desde el gobierno de la provincia celebrara que el ciclo lectivo empieza el próximo miércoles sin medidas de fuerza en Entre Ríos, desde el principal gremio docente salieron a responder este domingo con un comunicado.

El texto remitido a ANALISIS y rubricado por la Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) comienza señalando que “ante información inexacta y mendaz enviada a algunos medios de comunicación en las últimas horas, luego de realizarse el tercer encuentro paritario llevado adelante este mediodía (N.R. mediodía del sábado), desde la Comisión Directiva Central de AGMER manifestamos a las trabajadoras y trabajadores de la educación, nuestras comunidades educativas y a la sociedad, que se encuentra plenamente las resoluciones que por voluntad mayoritaria fueran aprobadas en el CXCV Congreso de la entidad realizado en Colón el 25 de febrero del corriente”.

Se apunta que en ese encuentro “las definiciones fueron claras y contundentes. Se rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno el día 22 de febrero con un Plan de Acción que incluye una huelga de 48hs y frente a la llegada de una cédula de notificación a nueva reunión paritaria este sábado, la aprobación de una contrapropuesta que contiene las principales demandas surgidas de las asambleas departamentales, la demanda al Ejecutivo para sentarse en una nueva mesa de discusión paritaria para que dé respuestas mejorando la propuesta salarial, de lo contrario ejecutar los paros previstos como parte del Plan de Acción”.

Asimismo, se subraya que “la Comisión Directiva Central de AGMER lleva adelante el programa de acción aprobado por el Congreso de nuestra entidad (máximo órgano soberano, donde reside la democracia sindical) y presentó las demandas allí aprobadas a la patronal. En respuesta, el gobierno manifestó su voluntad de continuar las negociaciones en la Mesa Paritaria Salarial, concretada en el día de la fecha. Lo trabajado en dicho espacio paritario también fue comunicado desde la CDC de AGMER inmediatamente concluido el encuentro”.

Por lo tanto, “RATIFICAMOS la continuidad plena del programa de acción de nuestro CXCV Congreso y serán las compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores de la educación de Entre Ríos quienes debatirán, evaluarán y establecerán conclusiones y mandatarán en asambleas escolares este día miércoles 2/3 y luego resolutivas a los congresales para darle continuidad al Congreso Extraordinario que se realizará el día 3 de marzo en San Salvador”.

En el comunicado, desde AGMER insisten en que “a esta Conducción Directiva Central, que es la síntesis de un espacio de encuentro de distintos sectores gremiales que históricamente venimos batallando por la defensa de los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras, no le corresponde ni interesa adjetivar positiva o negativamente a ningún gobierno, sea cual fuere”.

Se señala también que “AGMER es una organización sindical, no un partido político. Por lo tanto, su razón de ser y su responsabilidad como actor social es disputar por una mayor distribución de la riqueza, a favor de los trabajadores y trabajadoras, e ir por la conquista de mayores derechos sociales y laborales. Convocamos, en este particular momento delicado en el que estamos a mantenernos cada vez más unidos, dando todos los debates que haya que dar, es resguardándonos en lo colectivo, donde siempre encontramos el aliento, la alegría y la firmeza de luchar para superar las coyunturas adversas, y no en el ejercicio del malestar y la derrota permanente”