UCR Diversidad E. Ríos: “Corrientes arde, el presidente ataja penales en la costa”

Desde la Mesa provincial de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos manifestaron su solidaridad con el pueblo correntino y con el gobernador, Gustavo Valdés, ante los incendios forestales que ya consumieron el 10% de la provincia. En ese sentido, criticaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por “atajar penales en la costa”, y al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

“Queremos en primera instancia exteriorizar nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos de la provincia de Corrientes y el total acompañamiento a la gestión del gobernador Gustavo Valdés, frente a la grave situación que atraviesa su provincia como consecuencia de los incendios que la aquejan”, expresaron y repudiaron: “No podemos dejar de mencionar el dolor que nos provoca como argentinos que el presidente, mientras Corrientes arde, esté atajando penales en la costa, y que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eche culpas al gobierno provincial de Corrientes, para tapar la ineficiencia del Gobierno Nacional”.

En tanto, declararon: “La solidaridad que hemos expresado los argentinos, de distintas formas, son un gesto contundente de apoyo a una provincia que se ve desbordada. Los ciudadanos de a pie somos los que estamos sosteniendo una situación que debería haber sido prevista y prevenida por el Gobierno Nacional. Un gobierno que no sólo no supo prevenir, sino que además no está dispuesto a mitigar. Las promesas no apagan incendios, lo hacen los actos concretos y, al momento, no se ha visto siquiera la presencia formal del presidente de la nación para acompañar in situ, a los compatriotas que están perdiendo todo”.

“Mientras Corrientes arde, nos preocupa la falta de interés, la desidia, la incompetencia y la inhumanidad de las autoridades nacionales. Nos preguntamos: ¿Será que el Frente de Todos, solo trabaja para algunos?, ¿será qué sólo les importan aquellas provincias donde pueden ganar una elección?, hasta dónde son capaces de llegar con su egoísmo?, ¿cuántas pérdidas humanas más y de nuestra flora y fauna van a arrastrar con su miseria?” Esperamos que estas preguntas no tengan las respuestas que suponemos porque si así fuese, sería de una bajeza imperdonable”, sentenciaron desde la agrupación.

Por último, los representantes de la Mesa de Juntos por el Cambio Diversidad Entre Ríos pronunciaron: “Han forzado a un gobierno provincial a buscar ayuda en otras provincias, e inclusive la de gobiernos extranjeros (duramente criticados por el Gobierno nacional), para que colaboren en esta catástrofe ambiental. Corrientes arde, y su inacción, señor Alberto Fernández, no será olvidada”.