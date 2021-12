Vitor: “Bordet borró con el codo, lo que escribió con la mano”

El diputado provincial, Esteban Vitor, cuestionó el proyecto del Consenso Fiscal que obtuvo media sanción hoy en la cámara de Diputados de Entre Ríos, con los votos del bloque oficialista: “Es lamentable que la suspensión del Consenso Fiscal que aprobó el oficialismo permita a la provincia aumentar y crear nuevos impuestos, además de suspender los compromisos de baja de impuestos asumidos en 2017”.





“Este hecho sepulta definitivamente el consenso logrado durante el gobierno de Mauricio Macri, quien ejerció plenamente el federalismo fiscal iniciando un importante proceso de transferencia de recursos a las provincias a cambio de que bajaran gradualmente sus impuestos distorsivos de la actividad económica” señaló Vitor. “(El gobernador, Gustavo) Bordet borró con el codo lo que escribió con la mano porque él mismo se comprometió a ello en 2017 y cuatro años más tarde, no solo que no bajó ningún impuesto, sino que aumentó algunas alícuotas cuando le convino.”, comentó el titular del Interbloque de JxC en la cámara Baja entrerriana.





Sobre el efecto de estas medidas indicó: “No es necesario ser un experto en materia tributaria para darse cuenta que estos aumentos de impuestos se trasladan a los precios finales e incrementan lo que pagamos todos los entrerrianos. De esta manera no se genera un clima de inversión que permita crear más trabajo y contribuir a la disminución de la pobreza”





En relación a los motivos de no acompañar el proyecto, mencionó: “Es un método que se repite, un año le echaron la culpa a la necesidad de financiamiento y el año pasado a la pandemia ¿y este año por qué? En lugar de avanzar en una provincia equilibrada y mejorar la eficiencia del gasto público, el gobierno provincial decidió meter la mano en el bolsillo de la gente para financiarse y encima, con este nuevo consenso las provincias no tendrán límites para el gasto público, pudiendo realizar erogaciones por encima de la inflación.”





Para concluir, destacó: “El proyecto es una falacia discursiva, no les interesa bajar impuestos como dicen en los medios. Es hora de hablar de cara a la gente, frente al mandato de las urnas de menos presión fiscal y más racionalidad en el gasto, la respuesta del Gobierno es subir impuestos. Su lejanía de la realidad nos perjudica a todos”, sentenció Vitor.





