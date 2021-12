Hallaron sin vida al joven que era buscado en Paraná

Se trata de Axel González, de 23 años, que era intensamente buscado desde este lunes. “Era un chico sano, lleno de vida, pero no pudo reponerse nunca a la muerte de su mamá y siempre anhelaba estar con ella», dijo su tía.



El cuerpo del joven Axel Gonzáles fue hallado en Gobernador Crespo y Cortada 1406, en inmediaciones con Darwin. Estaba desaparecido desde este lunes y desde entonces se lo buscó intensamente.



Sivina Biele, una de sus tías, dijo a Elonce TV que “lamentablemente como a las 13 nos informaron que estaba a escasos metros” de la zona donde se había rastrillado durante todo el lunes. “Se anduvo por el lugar, pero no se profundizó porque por el rastro de los perros se buscó en Darwin y Blas Parera”.



Tras ello, indicó que un chico del barrio que andaba con su caballo por el monte, halló el cuerpo de Axel.



“Se había despedido y lo cumplió”, dijo Biele al recordar que el joven se había despedido de su familia a través de mensajes. Asimismo, lamentó que “no se haya podido activar el GPS del celular, ya que lo tenía en el bolsillo y nunca lo habilitaron. Las llamadas estaban activas y los mensajes de WhatsApp entraban”.



Paso seguido, la mujer agradeció la movilización “de tanta gente que hubo buscándolo, a pesar del intenso calor”.



Finalmente, la tía de Axel expresó que el joven, “era un chico sano, lleno de vida, pero no pudo reponerse nunca a la muerte de su mamá y siempre anhelaba estar con ella; ojalá pueda estar con su mamá que era lo que tanto deseaba”. Elonce.com

