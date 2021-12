Vitor: “La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia perdió cerca de dos mil millones de pesos por falta de gestión”

El diputado provincial y presidente del interbloque de Juntos Por el Cambio, Esteban Vitor, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, para conocer las gestiones realizadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la actualización de los importes transferidos por este organismo para la compensación de los déficits del sistema previsional de la provincia.







“En base a las proyecciones que realizamos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia perdió cerca de dos mil millones de pesos por falta de gestión. La provincia de Entre Ríos sólo entregó datos del ejercicio del 2018, por los cuales se informó que recibió de ANSES cuatro mil millones de pesos para compensar el déficit del Sistema Previsional, pero si hubiera actualizado los importes del déficit, el importe transferido habría sido mayor”, mencionó Vitor.



El pedido de informe surge por la falta de actualización de los fondos que recibe Entre Ríos en relación con otras provincias: “Muchas provincias que continuaron actualizando los datos de sus déficits ante ANSES consiguieron actualizaciones en los fondos. Entre los casos más resonantes, se destacan nuestros vecinos de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba, que incrementaron sus fondos en un 45 y 74% respectivamente. Entonces nos preguntamos, ¿Por qué Entre Ríos no recibe más fondos? Porque al no haber entregado los nuevos balances, el monto recibido es el mismo que hace dos años” señaló.



Y continuó: “Todos los años, cuando se trata el presupuesto, el Gobierno habla del peso que genera el déficit de la Caja de Jubilaciones en las cuentas públicas y habla de llamar al diálogo para buscar una salida. Pero, no solo no convocan, sino que tampoco han realizado las gestiones necesarias para actualizar los valores y aliviar las cuentas de provincia, perjudicando a los jubilados actuales, a los futuros y a todos los entrerrianos”, enfatizó.





“Lo que buscamos con este pedido de informes es que el gobierno tome cartas en el asunto y esté un poco más atento para no desaprovechar más oportunidades. Lo único que queremos es tener una provincia más equilibrada para que todos los entrerrianos podamos vivir mejor”, concluyó Vitor.







