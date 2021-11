La violencia, irracionalidad y el fanatismo

La pandemia segun los entendidos , haria de los hombres y mujeres de este mundo , seres mejores , integros y con una vision mas humana de la vida en la tierra. Esa regla no se aplica a la Argentina. Por el contrario, el relato perverso del populismo, que se quedo estancado en la linea del tiempo. Nos traen a la decada del setenta que ya no existe. Pues muchos mitos y leyendas de raigambre revolucionaria

Son parte de un mundo que ya fue.

En un país donde no se respeta la división de poderes, la justicia esta coaptada y no da garantías al ciudadano de a pie, solo esta al servicio con jueces corruptos de los que no pueden justificar sus hecho de

Corrupción.

Un gobierno que lo hace a través de DNU y no respeta la derrota contundente el Domingo 14 de Noviembre, al contrario festeja y le importa un carajo el merito, saltar la fila y vacunarse primero. Dios y los corruptos salven a la Reina aun cuando la Argentina se hunda en la pobreza y la desigualdad.

Mientras no se respeta la Ley madre La Constitución Nacional, la propiedad privada y el terrorismo de quienes creen que ostentando in origen aborigen que no tienen, atacan propiedades y campos públicos y privados. Miran para otro lado y no meten presos a estos delincuentes que no quieren ser Argentinos.

Quienes gobiernan el país, son responsables de fustigar en los actos , que los medios y periodistas son enemigos del pueblo.

Cuando los incapaces , son los dirigentes que gobiernan de espaldas a la gente..Con esa premisa ya tiraron bombas molotov en el Diario Clarin en CABA. Asi como en su momento personajes arremetieron contra los silos bolsa y nadie hizo nada, cualquiera puede hacer loque quiera, por ejemplo tirar una bomba molotov en la Liga de futbol de Parana Campaña..