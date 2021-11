El Covid y la variante Ómicron: “Es esencial mantener las medidas de prevención”, subrayó la ministra de Salud

Sonia Velázquez aseguró que preocupa la suba de contagios de covid en Europa y la aparición de una nueva cepa en Sudáfrica · Advirtió sobre el “relajamiento casi masivo” que hubo en el país y subrayó la importancia de sostener el uso de tapabocas y otras medidas de cuidado · Además, puso en duda los eventos masivos en la provincia: “En pandemia todo es día a día”, apuntó.



La Ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, manifestó preocupación por la suba de contagios de coronavirus en Europa y la aparición de una nueva variante en Sudáfrica: la Ómicron. Aseguró que incluso ante la actual situación epidemiológica de Argentina, que presenta una baja de casos sostenida, “es esencial mantener las medidas de prevención y los protocolos”, como así también “el aislamiento de casos positivos” y otras medidas de cuidado. Además remarcó: “Seguimos propiciando el uso del tapabocas en lugares cerrados con poco distanciamiento”.



Respecto a la cepa Ómicron, informó que en Sudáfrica “desplazó rápidamente” a la variante Delta “y los contagios están siendo de mucha preocupación”. Además apuntó que existe incertidumbre sobre cómo será su evolución. “No se sabe si en todos los países va a desplazar a la variante Delta, que es la que predomina en el mundo ahora y Entre Ríos no es la excepción: ya tenemos transmisión comunitaria de la Delta”. Señaló que “habrá que ver si la nueva variante es más contagiosa, y además si no afecta la efectividad de las vacunas”.



“Por lo pronto la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países del mundo que empecemos a investigar si tenemos esta variante”, comentó en declaraciones al programa Cara y Ceca, de Radio UNER.





· Estrategias de cuidado



La Ministra expresó su preocupación debido a que “la baja de casos que tuvimos en forma sostenida en el país, condujo a un relajamiento casi masivo” en las medidas de cuidado. “Por eso advertimos sobre lo que está pasando en otras partes del mundo, porque esto va a requerir seguir intensificando varias estrategias, no sólo la vacunación”, aseveró.



Velázquez comentó que una de las estrategias que se está desarrollando en Entre Ríos es la “integración de los carnet de vacunación”. Como ejemplo, mencionó que el sábado pasado se requirió el esquema de vacunación completa a quienes se inscribieron en la Maratón del Becario. “Propiciamos una adherencia voluntaria y trajo muy buenos resultados”, dijo al respecto. Y añadió: “Tenemos que desarrollar más estrategias conjuntas con otras áreas y debemos que ser muy asertivos a la hora de llegar a la población”.



Señaló que esta estrategia se hará extensiva: “Vamos a invitar a todos los municipios y a distintas áreas que organicen eventos deportivos y espectáculos”. Incluso se apuntará a los eventos privados, ya que en la provincia se han localizado “brotes en eventos familiares privados y también en viajes de estudios”, advirtió.



También mencionó la próxima implementación en todo el país del “pase sanitario” para eventos masivos en espacios cerrados. “Se está trabajando desde el Ministerio de Salud de la Nación y hubo un acuerdo contundente con las 24 jurisdicciones de implementar esta estrategia”, afirmó y explicó que se trata de “una medida orientada a generar el estímulo para lograr la adherencia en completar el esquema de vacunación”. La Ministra provincial detalló que el “pase sanitario” será “sea personal y lo tendrán que instrumentar las personas mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos”.



Velázquez fue consultada sobre la realización de la Fiesta de Disfraces el 12 de marzo próximo en Paraná, cuyas entradas se pusieron a la venta el viernes pasado en forma online. “Entiendo que esta fiesta tiene un tiempo de organización y preparación, por eso la planificación de fechas y la venta de entradas. Pero siempre la pandemia es el día a día. Tenemos una situación de un dinamismo que ha sido constante, no sabemos qué va a pasar en diciembre”, subrayó.



“No quiero asustar a la población, pero sí hay que alertar y, como autoridad sanitaria, advertir que la pandemia no terminó y tenemos que seguir pensando en medidas de cuidado acordes a cómo se va presentando en el mundo”, sostuvo. (APFDigital)

