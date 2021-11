“Hoy empieza una etapa mucho mejor en la historia política de Entre Ríos”, resaltó Frigerio

El candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos aseguró que el triunfo es “de todos los entrerrianos que creemos en el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la educación” Señaló que, tal como ocurrió en las PASO, “de Entre Ríos el grito más fuerte que dijo esta no es la forma de vivir que queremos” y subrayó: “Hoy empieza otra etapa, una etapa mucho mejor”.

Rogelio Frigerio habló este domingo frente a la militancia reunida en el Salón Coliseo, de Paraná, tras el contundente triunfo de Juntos en la provincia. “Lo que acaba de pasar es un triunfo de todos los entrerrianos que creemos en el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la educación”, subrayó.

“Todo el equipo tomamos este triunfo con una tremenda responsabilidad y con muchísima humildad, porque sabemos lo que está pasando la gente”, señaló. “Estamos atravesando una de las peores crisis que se recuerden en la Argentina, sin duda la peor del 2001 a esta parte. Esto nos tiene que obligar, a partir del lunes, a trabajar por los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos”, expresó.

Frigerio agradeció a su familia y a la militancia “que no entró en el barro, que no ha contestado agravios, que ha levantado carteles” y aseveró: “Cada vez que nos agraviaban respondíamos con una propuesta. Demostramos que no somos todos iguales y que se puede hacer política de otra manera en Entre Ríos”.

Agradeció también a Pedro Galimberti. “Después de las PASO dijimos que íbamos a trabajar juntos y lo hicimos”, destacó. También dedicó unas palabras a Atilio Benedetti: “Esta campaña me dio un amigo que ha estado en todo momento trabajando sin especular, y eso tiene un mérito enorme en la política”, afirmó.

“No tengo sino palabras de agradecimiento para todos los entrerrianos que nos recibieron durante todos estos meses. Y siempre digo qué agradecidos tenemos que ser por ese recibimiento en un contexto tan difícil. Que nuestra gente no haya bajado los brazos, que siga creyendo que hay un futuro distinto, que hay luz al final del camino. Que siga creyendo que hay dirigentes que pueden mirar a los ojos, que pueden decir la verdad, esforzarse por mejorar y aprender de los errores con mucha humildad. Que la gente siga creyendo en este contexto a mí me llena de emoción y me hace creer en un futuro mucho mejor para nuestra provincia”, subrayó Frigerio.

Aseguró que, tal como ocurrió en las PASO, “desde Entre Ríos salió el grito más fuerte de todo el país, fuimos provincia que sacó el mayor porcentaje de votos y que dijo esta no es la forma de vivir que queremos, podemos aspirar a mucho más, no nos damos por vencidos, no bajamos los brazos. Sabemos que trabajando, con educación y respeto podemos dar mucho más, salir del estancamiento e ir al desarrollo”.

En el mismo sentido manifestó: “Estamos todos convencidos que, así como el 12 de septiembre terminó una etapa en la historia política de Entre Ríos, hoy empieza otra etapa, una etapa mucho mejor, que apueste al trabajo, la educación, la seguridad, a los problemas que nos duelen, nos preocupan y nos quitan el sueño”.

Frigerio remarcó que es “una etapa en la que vamos a estar juntos los radicales, los peronistas, los del PRO, los desarrollistas, los del GEN, los de Nuevas Generaciones, los socialistas, los de UNO, los del Movimiento Social Entrerriano. Estamos convencidos que solamente juntos vamos a sacar a esta provincia adelante”, finalizó. (APFDigital)