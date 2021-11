Moine: “El error del oficialismo es negar la corrupción y la sociedad está asqueada”

El ex gobernador de la provincia, Mario Armando Moine, analizó la realidad política de la provincia y el país en el marco de la campaña con vistas a las elecciones generales del próximo domingo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Moine se manifestó “sorprendido por la movilización de gente que hubo en los últimos 15 días”. “Sabiendo la situación social y económica tan dura que haya candidatos que generen esperanza hacen que la democracia este viva. Mucha gente sale a saludar a los candidatos y a sacarse fotos, y eso es bueno, es alimentar la esperanza aun en el momento más duro”, consideró.

En tanto, recordó que la corriente que integra denominada Entre Todos, Entre Ríos “definió trabajar junto a la UCR, el GEN, el Socialismo, el PRO enmarcados en Juntos por Entre Ríos acompañando a Frigerio que encabeza como diputado nacional, acompañado por Pedro Galimberti”.

En cuanto al resultado de las generales, indicó que “respecto a lo que pasó hace dos meses me da la impresión de que no habrá mayor variación teniendo en cuenta que, por un lado jugaría positivamente para el oficialismo el hecho de que se terminaran un gran número de restricciones, que la economía ha mejorado un poco el perfil pero por otro lado hay hechos negativos generados por el propio oficialismo que los hace retroceder”.

Al respecto, mencionó: “En la provincia miro muy de cerca las palabras del gobernador (Gustavo) Bordet y de sus funcionarios, porque estamos trabajando en un proyecto para provincia para 2023-2031 con un grupo de profesionales que abarca todos los aspectos pero especialmente la economía entrerriana que necesitamos mejorar profundamente por el nivel de desocupación y de pobreza. Y al gobernador se lo escucha en cada presentación o inauguración fustigar a (Mauricio) Macri, quien en cierta medida es hoy por hoy casi una anécdota. Pero también recuerdo que en 2019 a pesar de la mala gestión que hizo Macri en su última etapa, ganó en Entre Ríos como candidato a presidente, es decir que los entrerrianos optaron por votar a Macri a pesar de esa mala gestión”.

“Qué cosa no leyó el gobernador de Entre Ríos para fustigar en cada inauguración a Macri. Porque yo recuerdo que en algún momento de 2018, la ciudad de Paraná estaba llena de paredes escritas por parte del propio oficialismo con la consigna Bordet igual a Macri, lo cual significaba la buena relación que tenía Bordet con el Presidente. Y también la buena relación con Frigerio que fue el nexo recorriendo toda la provincia y acompañando a todos los municipios”, rememoró.

Asimismo, Moine planteó que “sabe Bordet que cuando inició la gestión tuvo una ayuda importantísima financieramente para pagar sueldos. La primera gestión de Bordet fue buena, esta es muy floja pero siempre respeté su decencia y su manera de ser, porque es pausado y no es agresivo. Pero era tal el ahogo que tenía, que obligadamente tuvo que tomar 500 millones de dólares de crédito, a tasas del 100%, porque Urribarri le dejó la provincia a la miseria”.

En este marco, “no llego a comprender por qué fustigar permanentemente a los gobiernos anteriores, porque además eso cansa. Y además hay otro problema, tanto a nivel nacional como provincial: jamás el gobernador mencionó la problemática de corrupción que ha habido, jamás un legislador oficialista ha hecho mención a lo que pasó en la Legislatura, donde hubo una defraudación entre 2008 y 2018 de 53 millones de dólares, según la Justicia”, definió.

En tal sentido, advirtió que “si hay algo que podemos decir de la Justicia entrerriana que es lenta, que cobra demasiado, pero nadie pone en duda que es decente. Por eso que pueda haber connivencia política entre los jueces y fiscales de Entre Ríos para llevar a juicio por corrupción a gente inocente, no se lo cree nadie”. Y explicitó: “Yo me bajo del peronismo, no de mi sentimiento justicialista, el mismo día en que Bordet recibe a Urribarri y lo felicita como embajador. Entre los poderes nos respetamos pero siempre hay una relación de diálogo, respetuoso y Bordet tendría que haber sabido que esas siete o 10 causas que tiene Urribarri tienen un nivel de credibilidad y de certeza, y lo mínimo que tendría que haber planteado al gobierno nacional es que acá hay un número de denuncias con un viso de seriedad que pueden ser un boomerang”.

A ello, agregó que “siendo Bordet presidente del Partido Justicialista no puede dejar pasar por alto que (el ex diputado provincial y secretario general de UPCN, José) Allende –en un acto de sincericidio o para bajarse la pena- reconociera que se enriqueció, reconociera el hecho de corrupción y ante eso lo mínimo que debería haber hecho el PJ es expulsarlo de sus filas”.

A nivel nacional, recordó que “fue preso el Vicepresidente de la Nación, dos secretarios de Cristina y Néstor Kirchner, uno (Daniel) Muñoz y el otro Fabián Gutiérrez, luego el contador de los Kirchner aceptó y denunció toda la corrupción y cómo circulaban los bolsos de dinero” y cuestionó que “se cayó en un nivel de cinismo de los compañeros kirchneristas de negar todo y escudarse en la palabra lawfare”. Sobre esto, analizó: “No deseo que le vaya mal a Fernández, llegó a tener un 80% de aceptación cuando empezó el proceso del Covid y ahora cayó al 75% de rechazo porque el pueblo argentino comenzó a ver que se fustiga a la justicia para evitar que Cristina termine enjuiciada”.

Como resumen, sostuvo que “el error del oficialismo –o la omertá- es negar un nivel de corrupción con el cual la sociedad argentina y entrerriana está asqueada” y definió: “Que Juntos por Entre Ríos gane por 20 o 30.000 votos era lo esperable, pero que ganara por 170.000 votos está significando un rechazo muy profundo, que se quiere disimular con una serie de inauguraciones de último momento”.

Al respecto, puntualizó que “el ENOHSA, con (Enrique) Cresto firmó 49 contratos de saneamiento con diferentes municipios, de los cuales solamente uno comenzó, y espero que no sean simplemente anuncios y que en los próximos meses se continúe con todas esas obras que son muy trascendentes”.

Por otra parte, opinó que “en 2023 es posible que Frigerio sea el próximo gobernador y que gane con mucha diferencia, y eso es un tremendo compromiso porque la gente va a estar esperanzada. Yo veo en las fotos y las filmaciones el cariño que recibe, pero a eso después hay que concretarlo en un muy buen gobierno”. “Se lo dije dos veces en forma privada; deseo que si le toca, que sea bueno, porque es posible que haya internas en Juntos por Entre Ríos”, afirmó.

Finalmente, se refirió a la importancia del empresariado en su aporte a la economía entrerriana: “Necesitamos emprendedores y empresarios que lleven adelante la economía entrerriana. La economía sale con el empresariado y con el Estado promocionando”.