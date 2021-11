Lucía Varisco: “Macri ya reveló hacia donde apunta en 2023 y deseo que el radicalismo reaccione a tiempo”

La candidata a diputada nacional por Adelante Entre Ríos, Lucía Varisco, dijo que el ex presidente Mauricio Macri “ya reveló sin pudores hacia dónde apunta ideológicamente en 2023 y deseó que el radicalismo de la dignidad y los principios reaccione a tiempo”.

Esta apreciación se enmarca en las recientes declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien expresó su sintonía “con el referente de ultra derecha, Javier Milei, para confluir en las elecciones venideras, hecho que no hace más, por otra parte, que ratificar nuestra postura en cuanto a porqué no aceptamos participar en el mismo espacio de su delfín porteño devenido a entrerriano. Milei es la antipolítica y sostiene entre otras variopintas ideas que la educación no es un derecho”, enfatizó.

“La Unión Cívica Radical ya cometió un error al ratificar su pertenencia a Juntos por el Cambio resignando principios e historia y siendo su furgón de cola, pero creo que está a tiempo de enmendarlo, en especial cuando el máximo dirigente del PRO, ya sin ningún pudor, revela cuáles son sus intenciones a futuro”, remarcó Lucía Varisco.

Y concluyó: “Nosotros hemos generado esta propuesta que significa un dique de contención para los miles de radicales con dignidad y que comparten nuestras convicciones y aún para aquellos que se han visto traicionados con este acuerdo político que ya es de por sí vergonzoso y que se presenta como de mayor repugnancia para los tiempos que vienen. Por eso es que convocamos a los que no estén de acuerdo con que se pisotee nuestra doctrina radical, nuestros principios y nuestra historia, a que comencemos a reconstruir al radicalismo desde el próximo domingo, para ser una alternativa verdaderamente popular y progresista al tren fantasma que nos propone por un lado la derecha inhumana y recalcitrante y por el otro, el kirchnerismo voraz y corrupto”. (Fuente: Debate Abierto)





